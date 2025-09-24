لاتىن امەريكالىق جانكۇيەرلەر ديماشتىڭ «Angel Love» ءانىن قازاق تىلىندە ورىندادى
استانا. KAZINFORM - ديماش قۇدايبەرگەننىڭ لاتىن امەريكاسىنداعى جانكۇيەرلەرى «Latam, Voices of Love» جوباسى اياسىندا ەرەكشە بەينەبايان ۇسىندى.
ارگەنتينا، مەكسيكا، پەرۋ، چيلي، بوليۆيا، ۋرۋگۆاي، دومينيكان رەسپۋبليكاسى جانە كوستا-ريكا ەلدەرىنەن جينالعان Dears ونەرپازدىڭ رەپەرتۋارىنداعى جۇرەكتى تەربەيتىن تۋىندىلاردىڭ ءبىرى - «Angel Love» ءانىن قازاق تىلىندە ورىندادى.
ءاننىڭ مۋزىكاسىن - رەنات گايسين، ال ءسوزىن بەلگىلى اقىن قالقامان سارين جازعان. كوپتەگەن قاتىسۋشى ءۇشىن بۇل جوبا تەك مۋزىكالىق تاجىريبە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار قازاق ءتىلى مەن مادەنيەتىنە، ءارى ديماشتىڭ شىعارماشىلىعىنا دەگەن ەرەكشە قۇرمەتتىڭ كورىنىسى بولدى.
- ءبىز بۇل ءان ارقىلى تەك اۋەزدى اۋەندى عانا ەمەس، ونىڭ جان تەبىرەنتەر رۋحىن جەتكىزگىمىز كەلدى. ديماشقا جانە ونىڭ شىعارماشىلىعىنا دەگەن ماحاببات - ءتىل مەن مادەنيەت شەكاراسىنان تىس، بۇكىل الەمدىك قۇبىلىس ەكەنىن دالەلدەگىمىز كەلدى، - دەپ ءبولىستى جوباعا قاتىسۋشىلار.
ايتا كەتەلىك ديماشتىڭ مۋزىكالىق جوباسى كاسپي مەن بوزجىرانىڭ سۇلۋلىعىن الەمگە پاش ەتكەن ەدى.