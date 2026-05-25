لاتۆيا پورتتارى ارقىلى قازاقستان استىعىنىڭ ترانزيتى ارتىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرمەك كەنجەحان ۇلى لاتۆيا رەسپۋبليكاسىنىڭ كليمات جانە ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ پارلامەنتتىك حاتشىسى يانيس يربەمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار اگروونەركاسىپتىك سالا بويىنشا ەكى ەل ىنتىماقتاستىعىنىڭ قازىرگى جاعدايى مەن بولاشاق باسىمدىقتارىن تالقىلادى. اتاپ ايتقاندا، اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى ساۋداسى، ترانزيتتىك-لوگيستيكالىق ءوزارا ءىس-قيمىل، اگرارلىق عىلىم مەن ءبىلىم بەرۋ سالاسىن دامىتۋ، ۆەتەريناريالىق جانە فيتوسانيتاريالىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى قارالدى.
لاتۆيا دەلەگاتسياسىن قارسى الا وتىرىپ، ەرمەك كەنجەحان ۇلى قازاقستان لاتۆيامەن دوستىق قاتىناستاردى جوعارى باعالايتىنىن جانە بۇل ەلدى ەۋروپالىق وداقتاعى ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەس رەتىندە قاراستىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ءسىزدىڭ ساپارىڭىز ەلدەرىمىزدىڭ سەرىكتەستىگىن نىعايتۋعا، تاجىريبەلىك ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە جانە سالالىق مەملەكەتتىك ورگاندار، عىلىمي جانە ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى، سونداي-اق ەكى ەلدىڭ بيزنەس-قوعامداستىعى اراسىنداعى تىكەلەي ديالوگتى دامىتۋعا دەگەن ءوزارا قىزىعۋشىلىقتى كورسەتەدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
كەزدەسۋ بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن لاتۆيا اراسىنداعى اگروونەركاسىپتىك كەشەن ونىمدەرىنىڭ تاۋار اينالىمى 51,4 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى.
ەرمەك كەنجەحان ۇلى قازاقستان جاھاندىق ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى جۇيەسىندە ستراتەگيالىق ماڭىزى بار ەل ەكەنىن جانە الەمدەگى ءىرى استىق وندىرۋشىلەردىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ەل اۋماعىنداعى اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىنىڭ ەگىس القابى 24 ميلليون گەكتاردى قۇرايدى، ونىڭ ەلەۋلى بولىگى ءداندى داقىلدارعا تيەسىلى.
سونىمەن قاتار، قايتا وڭدەلگەن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتى قارقىندى دامۋدا. وعان ۇن، قۇراماجەم، ماكارون ونىمدەرى جانە تەرەڭ وڭدەلگەن ونىمدەر كىرەدى. قازاقستان استىق ەكسپورتى بويىنشا الەمدە 10-ورىندا، ۇن ەكسپورتى بويىنشا 2-ورىندا، كۇنباعىس مايى ەكسپورتى بويىنشا 8-ورىندا.
تاراپتار بالتىق ءوڭىرى ارقىلى قازاقستاننىڭ وسىمدىك شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ترانزيتتەۋ ماسەلەسىن دە قاراستىردى. بىلتىر لاتۆيا پورتتارى ارقىلى تاسىمال كولەمى 750 مىڭ توننانى قۇراسا، جىل باسىنان بەرى 250 مىڭ تونناعا جەتتى.
سونداي-اق اگرارلىق عىلىم مەن ءبىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق كەلەشەگى دە نازاردان تىس قالمادى.
قازاق ۇلتتىق اگرارلىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتى مەن لاتۆيانىڭ جاراتىلىس تانۋ عىلىمدارى جانە تەحنولوگيالار ۋنيۆەرسيتەتى اراسىنداعى ءتيىمدى ارىپتەستىك تۋرالى ايتىلدى. بۇل رەتتە اكادەميالىق ۇتقىرلىق باعدارلامالارى، عىلىمي تاعىلىمدامالار جانە بىرلەسكەن زەرتتەۋلەر جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى.
ۆيتسە-مينيستر بىرلەسكەن عىلىمي- زەرتتەۋ جوبالارىن دامىتۋعا، Erasmus+ باعدارلاماسى شەڭبەرىندە وتىنىمدەر بەرۋگە، اكادەميالىق ۇتقىرلىقتى كەڭەيتۋگە، سونداي-اق ماگيستراتۋرا مەن دوكتورانتۋرا دەڭگەيىندە قوس ديپلوم باعدارلامالارىن دامىتۋعا قىزىعۋشىلىق ءبىلدىردى.
ودان ءارى ۆەتەريناريا جانە فيتوسانيتاريالىق باقىلاۋ ماسەلەلەرىنە كوڭىل ءبولىندى.
كەزدەسۋ ناتيجەسىندە قازاقستان مەن لاتۆيانىڭ ءتيىستى قۇرىلىمدارى اراسىندا وسىمدىكتەر كارانتينى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى ءوزارا تۇسىنىستىك مەموراندۋمىنا قول قويىلدى.
قوس تاراپ بۇل فيتوسانيتاريالىق سالاداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام ەكەنىن، ەكى ەلدىڭ ءتيىستى قىزمەتتەرى اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى كۇشەيتەتىنىن، سونداي-اق، وسىمدىكتەر كارانتينى مەن قورعاۋ جۇيەلەرىن جەتىلدىرۋگە جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى ساۋداسىن كەڭەيتۋگە ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار، تاراپتار بۇگىن استانادا وتەتىن قازاقستان-لاتۆيا بيزنەس-فورۋمى اياسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق الەۋەتىن جان-جاقتى تالقىلاپ، مۇددەلى ۇيىمدار اراسىندا جاڭا بايلانىستار ورناتىپ، ەكى ەل اراسىنداعى سەرىكتەستىكتى ودان ءارى دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرۋگە ىنتالى.
وسىعان دەيىن لاتۆيانىڭ قازاقستانمەن ا و ك سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانى تۋرالى جازدىق.