پلاستيك بوتەلكەلەردەن اككۋمۋلياتور جاساۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش-تاعى پەنسيلۆانيا مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى پلاستيك بوتەلكەلەردى اككۋمۋلياتور وندىرىسىندە قولدانىلاتىن گرافيتكە اينالدىرۋدىڭ جاڭا ءادىسىن ازىرلەدى. زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، بۇل تەحنولوگيا قالدىقتاردى قايتا وڭدەۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرىپ، ەنەرگيا ساقتاۋ جۇيەلەرىنە قاجەتتى شيكىزات وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
گرافيت - ەلەكترلى كولىكتەردىڭ، سمارتفونداردىڭ جانە جاڭارتىلاتىن ەنەرگيانى ساقتايتىن اككۋمۋلياتورلاردىڭ نەگىزگى قۇرامداس بولىكتەرىنىڭ ءبىرى. وسىعان بايلانىستى وعان دەگەن الەمدىك سۇرانىس تۇراقتى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. ال پوليەتيلەنتەرەفتالاتتان (پ ە ت) جاسالعان پلاستيك بوتەلكەلەردىڭ باسىم بولىگى قايتا وڭدەلگەنىمەن، ولاردىڭ ەداۋىر بولىگى ءالى دە قوقىس پوليگوندارىنا جونەلتىلەدى نەمەسە قۇندىلىعى تومەن ونىمدەرگە اينالادى.
زەرتتەۋ بارىسىندا عالىمدار ۇساقتالعان پ ە ت پلاستيگىن سالماعىنىڭ نەبارى 2,5 پايىزى مولشەرىندەگى گرافەن وكسيدىمەن ارالاستىرىپ، ارنايى تەحنولوگيا بويىنشا جوعارى تەمپەراتۋرادا وڭدەگەن. گرافەن وكسيدى كومىرتەك اتومدارىنىڭ رەتتەلگەن قاباتتارعا جينالۋىنا ىقپال ەتىپ، ساپالى گرافيتتىڭ تۇزىلۋىنە جاعداي جاساعان.
زەرتتەۋدىڭ ەرەكشەلىگى - پروتسەستە ادەتتە قولدانىلاتىن تەمىر نەمەسە نيكەل سياقتى مەتال كاتاليزاتورلارى پايدالانىلماعان. سونىڭ ارقاسىندا دايىن ماتەريالدىڭ قۇرامىندا زياندى قوسپالار قالمايدى ءارى ءوندىرىس ۇدەرىسى جەڭىلدەپ، قوسىمشا تازارتۋ كەزەڭى قاجەت بولمايدى.
ازىرگە تەحنولوگيا زەرتحانالىق كەزەڭدە تۇر. الداعى ۋاقىتتا عالىمدار الىنعان گرافيتتىڭ ناقتى اككۋمۋلياتورلاردا قانشالىقتى ءتيىمدى جۇمىس ىستەيتىنىن جانە ونى ونەركاسىپتىك كولەمدە ءوندىرۋ مۇمكىندىگىن زەرتتەمەك.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ پىكىرىنشە، بۇل ءتاسىل پلاستيك قالدىقتارىن ەكولوگيالىق پروبلەما ەمەس، «جاسىل» ەنەرگەتيكاعا قاجەتتى قۇندى شيكىزات رەتىندە پايدالانۋعا جول اشادى.