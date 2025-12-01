ۇلاربەك دالەي ۇلىنىڭ «باتۋ حان» تاريحي-دەرەكتى رومانى جارىق كوردى
استانا. KAZINFORM - بەلگىلى جازۋشى ۇلاربەك دالەي ۇلىنىڭ «باتۋ حان» تاريحي-دەرەكتى رومانى وقىرمانعا جول تارتتى.
شىعارما جاقىندا تۇركىستان قالاسىندا وتكەن تۇرىك ەلدەرىنىڭ حالىقارالىق كىتاپ جارمەڭكەسىندە تانىستىرىلدى.
اۆتوردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا تۋىندىدا جوشى حاننان كەيىن ۇلىق ۇلىس تاعىنا وتىرعان باتۋ حاننىڭ جاستىق شاعى، شىڭعىس قاعاننان باتا العان كەزى، العاشقى جورىقتارى كوركەم تىلمەن بەينەلەنەدى. شۇرشىتكە جاسالعان جورىقتار، باتىسقا باعىتتالعان ايگىلى ساياحاتتار مەن ورتالىق ەۋروپاعا دەيىنگى كەڭ ايماقتى باعىندىرۋ كەزەڭدەرى دەرەكتى نەگىزدە وربىتىلەدى.
- باتۋ حاننىڭ اكە تاعىنا وتىرعان ساتىنەن ءومىرىنىڭ سوڭىنا دەيىنگى اسا اۋقىمدى وقيعالاردى ءبىر تومعا سىيدىرۋ مۇمكىن بولمادى. سوندىقتان شايو شايقاسىنان كەيىنگى ەدىلگە قايتقانعا دەيىنگى كەزەڭ وسى كىتاپقا ارقاۋ بولدى. روماندا دالا زاڭىنا سۇيەنگەن مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنىڭ ورنىعۋى، ۇلىستىڭ مادەنيەتى مەن وركەنيەتىنىڭ قالىپتاسۋى، حانزادالار مەن نويانداردىڭ، جاۋىنگەر جاساقتاردىڭ ەرلىگى كەڭىنەن سۋرەتتەلەدى، - دەيدى ۇلاربەك دالەي ۇلى.
ول، سونىمەن بىرگە، الداعى ۋاقىتتا وسى جەلىمەن تاريحي روماندار سەرياسىن جازۋدى جالعاستىراتىنىن ايتتى.
- جوشى حان نەگىزىن قالاعان، باتۋ حان ىرگەسىن كەڭەيتكەن التىن وردا داۋىرىندەگى داڭقتى حاندار تۋرالى تاريحي روماندار سەرياسىن جازۋدى جوسپارلاعانمىن. قازىر سول ويعا العان ارمانىمدى جۇزەگە اسىرۋ جولىندا العا جىلجىپ كەلەمىن، - دەيدى اۆتور.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اۆتور kazinform تىلشىسىنە «باتۋ حان» رومانىن جازىپ جاتقانى تۋرالى ايتقان ەدى.
اۆتور
ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى