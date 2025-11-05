لارا جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا قاتتى ايتىپ تاستادى
استانا. KAZINFORM - ورتا سالماقتا WBA نۇسقاسى بويىنشا الەم چەمپيونى، كۋبالىق بوكسشى ەريسلاندي لارا ءوزىن رينگكە قايتا شىعۋعا نە جىگەرلەندىرەتىنىن ايتتى.
سونداي-اق ول 6-جەلتوقساندا وتەتىن جەكپە-جەكتەگى قارسىلاسى - WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا الەم چەمپيونى قازاقستاندىق جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا ارناعان حابارلاماسىن جەتكىزدى.
«مەن ءۇشىن بوكس بارلىعىنان بيىك تۇرادى. 42 جاسقا تولسام دا، موتيۆاتسيام وشكەن جوق، ءالى دە شىڭعا شىعۋعا ۇمتىلامىن. بۇل ءىستى وتباسىم، بالالارىم جانە ءوز اتىمدى تاريحتا قالدىرۋ ءۇشىن جاسايمىن. مەن ءالى دە ءوزىمنىڭ مىقتى ەكەنىمدى، دەڭگەيىمدى جوعالتپاعانىمدى دالەلدەگىم كەلەدى. 6-جەلتوقساندا كەزدەسەمىز، جانىبەك! جوسپارىڭ قانداي بولسا دا، مەن وعان دايىن بولامىن. سوندىقتان سەن دە جاقسىلاپ دايىندال!» - دەدى لارا جەكپە-جەك الدىنداعى ونلاين كونفەرەنسيا كەزىندە.
ايتا كەتەيىك، جانىبەك ءالىمحان ۇلى سوڭعى جەكپە-جەگىن 2025-جىلعى 5-ساۋىردە استانادا وتكىزىپ، فرانسۋز بوكسشىسى اناۋەل نگاميسسەنگەنى (14-1، 9 KO) 5-راۋندتا نوكاۋتپەن جەڭگەن بولاتىن.