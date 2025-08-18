ۆلاديسلاۆ چەلاح بوستاندىققا شىعۋى مۇمكىن
ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان ادامدار، سونىڭ ىشىندە ۆلاديسلاۆ چەلاح پەن رۋسلان كۇلەكبايەۆ سياقتى سوتتالعاندار، بەلگىلى شارتتار ورىندالعان جاعدايدا شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوستاندىققا شىعۋى مۇمكىن. بۇعان دەيىن بۇل ساناتتاعى سوتتالۋشىلار ءۇشىن مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋعا تىيىم سالۋ كونستيتۋتسياعا قايشى سانالاتىن ەدى، دەپ حابارلايدى Stan.kz اگەنتتىگى.
قىلمىستىق كودەكسىندەگى سوڭعى وزگەرىستەرگە سايكەس، ءولىم جازاسى جويىلعاننان كەيىن ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىمەن الماستىرىلعان ادامدارعا شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ شاراسى قولدانىلادى.
تۇسىنىكتەمەدە: «كونستيتۋتسيانىڭ 15-بابىندا ءولىم جازاسىنا تىيىم سالىنعان، ال قىلمىستىق جانە قىلمىستىق- اتقارۋ زاڭنامالارىنان ءولىم جازاسىنا قاتىستى نورمالار الىنىپ تاستالدى. سوندىقتان بۇل سوتتالۋشىلارعا قاتىستى شەكتەۋلەردى ساقتاۋ كونستيتۋتسياعا سايكەس كەلمەيدى»، - دەلىنگەن.
ادۆوكاتتاردىڭ ايتۋىنشا، بۇرىن قىلمىستىق كودەكستە ءولىم جازاسى قاراستىرىلعان، ءبىراق كەيىن ونى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىمەن الماستىرعان. زاڭدا قۇقىقتىق قايشىلىقتار قالعان. «ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ» دەگەن تۇجىرىم ءىس جۇزىندە ادامنىڭ ءومىرىنىڭ سوڭىنا دەيىن تۇرمەدەن شىقپايتىنىن بىلدىرەدى. الايدا شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ جۇيەسى بويىنشا، 25 جىل تۇرمەدە وتىرعان سوتتالۋشى بەلگىلى جاعدايلاردا بوستاندىققا شىعۋى مۇمكىن.
ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى اسا اۋىر قىلمىس جاساعاندارعا تاعايىندالادى: ادام ولىمىنە اكەلگەن تەرروريستىك ارەكەتتەر، اسا قاتىگەز كىسى ءولتىرۋ نەمەسە پەدوفيليا سياقتى قىلمىستار. وتكەن جىلى پەدوفيليا ءۇشىن ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى ەنگىزىلدى.
ەسكە سالساق، 2012 -جىلى الماتى وبلىسىنداعى «ارقانكەرگەن» شەكارا بەكەتىندە 14 شەكاراشى مەن ءبىر قورىقشى قازا تاپقان. امان قالعان ءبىر سارباز ۆلاديسلاۆ چەلاح قىستاۋدان تابىلىپ، باستى كۇدىكتى رەتىندە ۇستالعان. 2012 -جىلى 11-جەلتوقساندا سوت چەلاحتى 15 ادامنىڭ ءومىرىن قيۋعا ايىپتاپ، ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرعان. رۋسلان كۇلەكبايەۆ 10 ادامنىڭ ولىمىنە سەبەپ بولعان شابۋىل ءۇشىن ءومىر بويىنا سوتتالعان. تۇرمەلەردە ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان باسقا دا قاۋىپتى قىلمىسكەرلەر بار، ولاردىڭ ناقتى سانى بەلگىسىز.
شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ تەك 25 جىلىن وتەپ، وڭ مىنەزدەمەگە يە بولىپ، قوعام ءۇشىن قاۋىپ توندىرمەيتىنىن دالەلدەگەن سوتتالۋشىلارعا عانا قولدانىلادى.