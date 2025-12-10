ۆلاديمير زەلەنسكي پرەزيدەنتتىك سايلاۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكيي سايلاۋدىڭ قاۋىپسىز جاعدايدا ءوتۋى قامتاماسىز ەتىلسە، الداعى ەكى- ءۇش اي ىشىندە پرەزيدەنتتىك سايلاۋ وتكىزۋگە دايىن ەكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى BBC.
ۋكراينا باسشىسى بۇل ماسەلەگە قاتىستى دەپۋتاتتار مەن حالىقارالىق سەرىكتەستەردەن ۇسىنىس كۇتەتىنىن، سودان كەيىن سايلاۋ وتكىزۋگە دايىن بولاتىنىن جەتكىزدى.
- بۇل ماسەلەنى بۇگىندە ا ق ش پرەزيدەنتى كوتەرىپ وتىرعاندىقتان، مەن قىسقاشا جاۋاپ بەرەمىن، مەن سايلاۋعا دايىنمىن. ونىڭ ۇستىنە، قازىر ا ق ش- تان، قاجەت بولسا ەۋروپالىق ارىپتەستەرمەن بىرلەسىپ، سايلاۋ وتكىزۋ ءۇشىن قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە كومەكتەسۋىن سۇرايمىن. ەگەر قاۋىپسىزدىك قامتاماسىز ەتىلسە، وندا الداعى 60- 90 كۇن ىشىندە ۋكراينا سايلاۋ وتكىزۋگە دايىن بولادى، - دەدى ۆلاديمير زەلەنسكي.
سونداي-اق ول بەيبىتشىلىك جوسپارىنا قاتىستى ءۇش قۇجاتتىڭ مازمۇنىن اشىپ ايتتى.
— 20 تارماقتان تۇراتىن نەگىزدەمەلىك قۇجات بار. ول ۇنەمى وزگەرىپ وتىرادى، بۇل قالىپتى جاعداي. بۇل ۋكراينا، ەۋروپا جانە بۇكىل الەمنىڭ مۇددەلەرىنە ساي بولۋى ءتيىس ءتىرى قۇرىلىم، - دەدى ۋكراينا پرەزيدەنتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەكىنشى قۇجات قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرىنە ارنالعان، ال ءۇشىنشى قۇجات ۋكراينانى قالپىنا كەلتىرۋ ماسەلەلەرىن قامتيدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قاقتىعىس جالعاسىپ جاتقانىنا قاراماستان، ۋكراينادا جاڭا پرەزيدەنتتىك سايلاۋ وتكىزەتىن ۋاقىت كەلدى دەپ مالىمدەگەن بولاتىن.