    ۆلاديمير زەلەنسكي پرەزيدەنتتىك سايلاۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى

    استانا. KAZINFORM - ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكيي سايلاۋدىڭ قاۋىپسىز جاعدايدا ءوتۋى قامتاماسىز ەتىلسە، الداعى ەكى- ءۇش اي ىشىندە پرەزيدەنتتىك سايلاۋ وتكىزۋگە دايىن ەكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى BBC.

    Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

    ۋكراينا باسشىسى بۇل ماسەلەگە قاتىستى دەپۋتاتتار مەن حالىقارالىق سەرىكتەستەردەن ۇسىنىس كۇتەتىنىن، سودان كەيىن سايلاۋ وتكىزۋگە دايىن بولاتىنىن جەتكىزدى.

    - بۇل ماسەلەنى بۇگىندە ا ق ش پرەزيدەنتى كوتەرىپ وتىرعاندىقتان، مەن قىسقاشا جاۋاپ بەرەمىن، مەن سايلاۋعا دايىنمىن. ونىڭ ۇستىنە، قازىر ا ق ش- تان، قاجەت بولسا ەۋروپالىق ارىپتەستەرمەن بىرلەسىپ، سايلاۋ وتكىزۋ ءۇشىن قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە كومەكتەسۋىن سۇرايمىن. ەگەر قاۋىپسىزدىك قامتاماسىز ەتىلسە، وندا الداعى 60- 90 كۇن ىشىندە ۋكراينا سايلاۋ وتكىزۋگە دايىن بولادى، - دەدى ۆلاديمير زەلەنسكي.

    سونداي-اق ول بەيبىتشىلىك جوسپارىنا قاتىستى ءۇش قۇجاتتىڭ مازمۇنىن اشىپ ايتتى.

    — 20 تارماقتان تۇراتىن نەگىزدەمەلىك قۇجات بار. ول ۇنەمى وزگەرىپ وتىرادى، بۇل قالىپتى جاعداي. بۇل ۋكراينا، ەۋروپا جانە بۇكىل الەمنىڭ مۇددەلەرىنە ساي بولۋى ءتيىس ءتىرى قۇرىلىم، - دەدى ۋكراينا پرەزيدەنتى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، ەكىنشى قۇجات قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرىنە ارنالعان، ال ءۇشىنشى قۇجات ۋكراينانى قالپىنا كەلتىرۋ ماسەلەلەرىن قامتيدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قاقتىعىس جالعاسىپ جاتقانىنا قاراماستان، ۋكراينادا جاڭا پرەزيدەنتتىك سايلاۋ وتكىزەتىن ۋاقىت كەلدى دەپ مالىمدەگەن بولاتىن.

