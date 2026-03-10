ۆلاديمير پۋتين دونالد ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. قازاقپارات - 9-ناۋرىز كەشىندە رەسەي جانە ا ق ش پرەزيدەنتتەرى تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن بايلانىسقا شىقتى. بۇل تۋرالى جۋرناليستەرگە رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ حالىقارالىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆ حابارلادى.
- بۇگىن كەشكە رەسەي جانە اقش پرەزيدەنتتەرى تەلەفون ارقىلى سويلەستى، - دەدى ۋشاكوۆ.
بۇل پۋتين مەن ترامپ اراسىنداعى ەكى ايدان استام ۋاقىتتاعى العاشقى اڭگىمە، سونىمەن قاتار ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا شابۋىلىنان كەيىنگى العاشقى بايلانىس ورناتۋى بولىپ وتىر.
ۋشاكوۆ سويلەسۋدى اشىق، ىسكەر جانە كونسترۋكتيۆتى دەپ سيپاتتادى. رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل ادەتتە رەسەيلىك جانە امەريكالىق كوشباسشىلار اراسىنداعى ديالوگتىڭ قالىپتى فورماتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى داعدارىستى شەشۋ ءۇشىن جۇرگىزگەن كەلىسسوزدەر جاقىن ارادا زەلەنسكي مەن پۋتيننىڭ جەكە كەزدەسۋلەرىنە اكەلۋى مۇمكىن دەپ حابارلانعان، دەدى ا ق ش ارنايى ەلشىسى ۋيتكوفف. كەلىسسوزدەرگە ترامپ تا قاتىسۋى مۇمكىن.