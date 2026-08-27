ۇلدانا مىرزۋاننىڭ ارىپتەسى وقىس وقيعا بولعان كەزدەگى وكىنىشىن ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - استانادا جەدەل جاردەم فەلدشەرى ۇلدانا مىرزۋان قازاسىنا قاتىستى سوت پروتسەسى جالعاسىپ جاتىر. كەزەكتى سوت وتىرىسىندا مارقۇممەن بىرگە وقيعا ورنىندا جۇمىس ىستەگەن ارىپتەسى اقتاماق سىزدىقوۆا كۋاگەر رەتىندە جاۋاپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قايعىلى وقيعا بولعان كۇنى ونىڭ بريگاداسى كۇندىزگى اۋىسىمعا شىققان. جۇمىس باستالار الدىندا قىزمەتكەرلەر قاۋىپسىزدىك تەحنيكاسى بويىنشا مىندەتتى نۇسقامادان ءوتىپ، ارنايى جۋرنالعا قول قويعان.
سونىمەن بىرگە اقتاماق سىزدىقوۆا جەدەل جاردەم قىزمەتكەرلەرىنە ارنالعان ىشكى نۇسقاۋلىق بويىنشا دارىگەرلەردىڭ توتەنشە جاعداي بولعان ورىنعا تىكەلەي كىرۋگە بولمايتىنىن ءتۇسىندىردى. سەبەبى عيماراتتىڭ قايتا وپىرىلۋ قاۋپى بولعان.
مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى قۇتقارۋشىلاردى كۇتىپ، زارداپ شەككەندەردى قاۋىپسىز جەرگە شىعارعاننان كەيىن عانا كومەك كورسەتۋگە ءتيىس بولعان.
الايدا قايعىلى جاعداي كەزىندە وقيعا ورنىندا مەديتسينالىق كومەككە مۇقتاج ادامدار بولعان، ال توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ءالى كەلمەگەن. وسىعان بايلانىستى مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى ىشكە كىرۋگە شەشىم قابىلداعان.
- ءبىز توتەنشە جاعداي بولعان اۋماققا كىرمەۋىمىز كەرەك ەدى، ءبىراق وندا ادامدار بولدى، ت ج م قىزمەتكەرلەرى جوق ەدى. سوندىقتان ىشكە كىرىپ، كومەك كورسەتۋگە تۋرا كەلدى، - دەدى كۋاگەر.
ونىڭ ايتۋىنشا، شاقىرتۋ كەزىندە باستاپقىدا عيماراتتىڭ قاسبەتى قۇلاعانى تۋرالى اقپارات كورسەتىلگەن. الايدا جەدەل جاردەم قىزمەتكەرلەرىندە قاجەتتى جەكە قورعانىس قۇرالدارى بولماعان.
اقتاماق سىزدىقوۆا وقيعا ورنىندا ءوزى مەن ۇلدانا مىرزۋاننىڭ ەكى جاققا ءبولىنىپ كەتكەنىن دە ايتتى.
- ول جەردە ادام وتە كوپ بولدى. ءسويتىپ، قالاي بولعانىن بىلمەيمىن، ەكى جاققا بولىندىك. مەن باسقا جاققا كەتتىم، ۇلدانا باسقا جاققا باردى، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
كۋاگەر عيماراتتىڭ قۇلاعان ءساتىن ءوزى كورمەگەن. ونىڭ ايتۋىنشا، ەكى جەدەل جاردەم بريگاداسى وقيعا ورنىندا شامامەن 10-15 مينۋت بولعان. وسى ۋاقىتتا وقيعا ورنىنا توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ، پوليتسيانىڭ نەمەسە باسقا دا شۇعىل قىزمەتتەردىڭ وكىلدەرى كەلمەگەن.
ۇلدانا مىرزۋاندى قاۋىپتى ايماقتان الىپ شىققاننان كەيىن ارىپتەستەرى وعان مەديتسينالىق كومەك كورسەتىپ، اۋرۋحاناعا جەتكىزگەن. كۋاگەردىڭ ايتۋىنشا، فەلدشەر ەس-ءتۇسسىز بولعان جانە قابىلداۋ بولىمىنە بارا جاتقان جولدا ەسىن جيماعان.
سونىمەن بىرگە اقتاماق سىزدىقوۆانىڭ ايتۋىنشا، مونيتور جۇرەك سوعىسى مەن تامىر سوعىسىنىڭ بار ەكەنىن كورسەتكەن. ۇلداناعا وتتەگى بەرىلىپ، كوكتامىر ارقىلى ينفۋزيالىق تەراپيا باستالعان.
كۋاگەر قايعىلى وقيعادان كەيىن قالالىق جەدەل مەديتسينالىق جاردەم ستانتسياسىندا قىزمەتتىك تەكسەرۋ جۇرگىزىلگەنىن دە ايتتى. الايدا ونىڭ سوزىنشە، تەكسەرۋ ناتيجەسى قىزمەتكەرلەرگە حابارلانباعان.
وقيعادان كەيىن جۇمىس ءتارتىبى جالپى وزگەرمەگەن. دەگەنمەن قىزمەتكەرلەرگە قاۋىپسىزدىك تەحنيكاسىن ساقتاۋ جانە قاۋىپتى ايماقتارعا كىرمەۋ قاجەتتىگى قوسىمشا ەسكەرتىلە باستاعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن فەلدشەر ۇلدانا مىرزۋاننىڭ ارىپتەسى ءدىلناز بايزاقوۆا كۋاگەر رەتىندە جاۋاپ بەردى.
تاعى ءبىر جابىرلەنۋشى العان اۋىر جاراقاتىن ايتىپ، وتەماقى تالاپ ەتتى.