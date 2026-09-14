ەلەنا رىباكينا رەسمي تۇردە الەمنىڭ ءبىرىنشى راكەتكاسى اتاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ايەلدەر اراسىنداعى جەكەلەي سىنداعى ءبىرىنشى راكەتكاسى ەلەنا رىباكينا ايەلدەر تەننيسى قاۋىمداستىعىنىڭ (WTA) الەمدىك رەيتينگىندە رەسمي تۇردە كوش باستادى، دەپ حابارلايدى قازاقستان تەننيس فەدەراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
رەيتينگ جاڭارتىلعاننان كەيىن قازاقستاندىق تەننيسشىنىڭ ەنشىسىندە 9901 ۇپاي بار. رىباكينا ەكىنشى ورىننان ءبىرىنشى ورىنعا كوتەرىلىپ، 7875 ۇپايمەن ەكىنشى ساتىدا تۇرعان ارينا سوبولەنكودان وزدى. تەننيسشىلەر اراسىنداعى ايىرماشىلىق 2026 ۇپايدى قۇرايدى. ۇزدىك ۇشتىكتى امەريكالىق دجەسسيكا پەگۋلا 7265 ۇپايمەن تۇيىندەپ تۇر.
ءبىرىنشى ورىن ءۇشىن كۇرەستە شەشۋشى تۋرنير US Open-2026 بولدى. قىتايلىق چجەن شينۆەندى جەڭىپ، جارتىلاي فينالعا شىعۋى رىباكيناعا ءتۋرنيردىڭ كەيىنگى ناتيجەلەرىنە قاراماستان الەمدىك رەيتينگتەگى كوشباسشىلىقتى قامتاماسىز ەتتى. US Open باستالعان كەزدە ءبىرىنشى ورىنعا ارينا سوبولەنكو، دجەسسيكا پەگۋلا جانە كوكو گاۋفف تا تالاسقان بولاتىن.
كەيىن رىباكينا الەمنىڭ ءبىرىنشى راكەتكاسى مارتەبەسىن يەلەنىپ قانا قويماي، ءتۋرنيردى چەمپيوندىق اتاقپەن اياقتادى. فينالدا ول ارينا سوبولەنكونى 6:4، 5:7، 6:2 ەسەبىمەن جەڭدى. بۇل ەلەنانىڭ US Open تۋرنيرىندەگى العاشقى جانە مانسابىنداعى «ۇلكەن دۋلىعا» جارىستارىنداعى ءۇشىنشى تيتۋلى بولدى.
وسىلايشا، 27 جاستاعى ەلەنا رىباكينا WTA تاريحىندا الەمدىك رەيتينگتىڭ ءبىرىنشى ساتىسىنا كوتەرىلگەن 30-تەننيسشى اتاندى. سونداي-اق ول ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىندا جەكەلەي سىندا الەمدىك رەيتينگتى باسقارعان قازاقستاننىڭ تۇڭعىش وكىلى بولدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ەلەنا رىباكينانى تەننيستەن ا ق ش اشىق چەمپيوناتىنداعى جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى.