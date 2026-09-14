ەلەنا رىباكينا الەمنىڭ ءبىرىنشى راكەتكاسى رەتىندە ارنايى جۇلدە الدى
قازاقستاندىق تەننيسشى ەلەنا رىباكينا WTA رەيتينگىندە الەمنىڭ ءبىرىنشى راكەتكاسى اتانعاننان كەيىن ارنايى جۇلدەگە يە بولدى، دەپ جازدى Sports.kz.
ايەلدەر تەننيس قاۋىمداستىعى (WTA) نيۋ-يوركتەگى ءزاۋلىم عيماراتتاردىڭ فونىندا جۇلدەمەن سۋرەتكە تۇسكەن ەلەنا رىباكينانىڭ فوتولارىن جاريالادى.
سپورتشىنىڭ قولىنداعى جۇلدە كۇمىستەن جاسالعان تەننيس دوبى تۇرىندە ورىندالعان. ونىڭ بەتىندە تەننيس الەمىن بەينەلەيتىن جۇلدىزدار كارتاسى بەينەلەنگەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەلەنا رىباكينا US Open-2026 تۋرنيرىندەگى ءساتتى ونەرىنەن كەيىن الەمدىك رەيتينگتە ءبىرىنشى ورىنعا كوتەرىلدى.
بەلارۋس تەننيسشىسى ارينا سوبولەنكونى باسىپ وزىپ، رەيتينگ كوشىن باستاۋ ءۇشىن رىباكيناعا جارتىلاي فينالعا شىعۋدىڭ ءوزى جەتكىلىكتى بولاتىن. الايدا قازاقستاندىق تەننيسشى تۋرنيردى جەڭىسپەن اياقتاپ، فينالدا ءوزىنىڭ باستى قارسىلاسى ارينا سوبولەنكونى جەڭدى.