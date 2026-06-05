ۇلان-باتىرداعى تۋرنير: قازاقستان قورجىنى ءۇش قولا مەدالمەن تولىقتى
استانا. KAZINFORM - كۇرەس تۇرلەرىنەن موڭعوليانىڭ ۇلان-باتىر قالاسىندا ءوتىپ جاتقان رەيتينگتىك تۋرنيردىڭ كەزەكتى جارىس كۇنىندە قازاقستان قۇراماسى ءۇش مەدال جەڭىپ الدى.
ءۇش جۇلدەنىڭ بارلىعى - قولا مەدال.
گرەك-ريم كۇرەسىنەن 63 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا ونەر كورسەتكەن ەركەبۇلان ارداقوۆ قولا مەدال ءۇشىن وتكەن بەلدەسۋدە وڭتۇستىك كورەيالىق حەنۋن چحۆەدەن باسىم ءتۇستى.
130 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا ولجاس سىرلىباي ءۇندىستاندىق دجوگيندەر راتحيدى سەنىمدى جەڭىپ، جارىستى ءۇشىنشى ورىنمەن اياقتادى.
ال ايەلدەر كۇرەسىندە 57 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا نيلۋفار رايموۆا سينگاپۋرلىق دانيەل سيۋ چينگ ليمدى جەڭىپ، قولا جۇلدەگە قول جەتكىزدى.
وكىنىشكە قاراي، 50 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا مارال تاڭىربەرگەنوۆا قولا مەدال ءۇشىن وتكەن بەلدەسۋدە جەڭىلىپ قالدى.
سونداي-اق 72 كەلىگە دەيىنگى سالماقتاعى ءجاميلا باقبەرگەنوۆا جارىستى مەرزىمىنەن بۇرىن اياقتادى. ول قولا جۇلدە ءۇشىن كۇرەسۋى ءتيىس بولعان. الايدا فەدەراتسيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستاندىق بالۋان جاراقات الىپ، جارىستان شىعىپ قالدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن گرەك-ريم كۇرەسىنىڭ وكىلى نۇراسىل امانالى (97 كەلىگە دەيىن) كۇمىس جۇلدەگەر اتانعان ەدى.