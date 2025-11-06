ەلگە زاڭسىز جولمەن اكەلىنگەن سمارتفوندار بۇعاتتالادى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ۆيتسە-ءمينيسترى مالىمدەدى. بۇل تۋرالى Jibek joly تەلەارناسىنىڭ جاڭالىقتار قىزمەتىندە ايتتى.
روستيسلاۆ كونياشكيننىڭ ايتۋىنشا، شەتەلەن نەمەسە دۋبايدان اكەلىنگەن قۇرىلعىلاردى قازاقستاندا زاڭداستىراتىن ارنايى سەرۆيس بار.
ول ءۇشىن سمارتفوننىڭ باسقا ەلدەن الىنعانىن راستايتىن قۇجاتى بولۋ كەرەك.
ايتا كەتەيىك، قازىر قازاقستانعا اكەلىنگەن تەلەفونداردى IMEI- كودىن تىركەۋ پروتسەسى قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، بىلتىر ەلىمىزدە 5 ميلليونعا جۋىق سمارتفون ساتىلعان، ونىڭ %75 عا جۋىعى زاڭسىز جولمەن اكەلىنگەن. وسىلايشا مەملەكەت 70-80 ميلليارد تەڭگە سالىقتان قاعىلعان.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندا موبيلدى اۋدارىم ەرەجەلەرى وزگەردى.
قاۋلى نورمالارىنىڭ ءبىر بولىگى العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن 10 كۇن وتكەن سوڭ كۇشىنە ەنەدى. اتاپ ايتقاندا، قارجى ۇيىمدارىنىڭ اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك جەدەل ورتالىقتارى «Qainar» اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك وقيعالارى مەن وقىس وقيعالارى تۋرالى اقپاراتتى وڭدەۋدىڭ اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەسىن پايدالانۋ ءتارتىبى ناقتىلانادى. سونداي-اق قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەستەندىرۋگە باعىتتالعان رەداكسيالىق تۇزەتۋلەر ەنگىزىلگەن.