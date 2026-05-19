ەل-نينو كۇشەيسە، الەمدى اپتاپ ىستىق كۇتىپ تۇر
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ ماۋسىمىنا قاراي تىنىق مۇحيتىنىڭ ورتالىق جانە شىعىس بولىگىندە ەل-نينو قۇبىلىسى قالىپتاسۋى مۇمكىن.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل الەم بويىنشا تەمپەراتۋرانىڭ كۇرت كوتەرىلۋىنە سەبەپ بولۋى ىقتيمال. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلادى.
ا ق ش-تىڭ ۇلتتىق مۇحيت جانە اتموسفەرالىق زەرتتەۋلەر باسقارماسىنا قاراستى كليماتتى بولجاۋ ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلدىڭ مامىر-شىلدە ايلارىندا ەل-نينونىڭ پايدا بولۋ ىقتيمالدىعى 82 پايىزعا جەتەدى. ال ونىڭ جىل سوڭىنا دەيىن ساقتالۋ مۇمكىندىگى 96 پايىز دەپ باعالانىپ وتىر. بۇل تۋرالى Futura-Sciences باسىلىمى جازدى.
قازىر تىنىق مۇحيتىنىڭ تروپيكالىق بولىگىندەگى سۋ تەمپەراتۋراسى قالىپتى دەڭگەيگە جاقىن. الايدا سۋ استىندا جىلۋ جينالىپ جاتىر. ساراپشىلار بۇل جاعداي ەل-نينونىڭ دامۋىن جەدەلدەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى.
ەل-نينو جەلدەردىڭ السىرەۋى مەن جىلى سۋ اعىندارىنىڭ قوزعالىسى وزگەرگەن كەزدە پايدا بولادى. سونىڭ سالدارىنان الەمنىڭ ءار ايماعىنداعى جاۋىن-شاشىن مەن اۋا رايى قۇبىلادى.
بۇل كليماتتىق قۇبىلىس ادەتتە 2-7 جىل ارالىعىندا ءبىر رەت قايتالانادى. ول وڭتۇستىك-شىعىس ازيادا، اۆستراليادا جانە افريكانىڭ وڭتۇستىگىندە قۋاڭشىلىق تۋعىزادى. ال پەرۋ، ەكۆادور جانە ا ق ش-تىڭ وڭتۇستىگىندە نوسەر جاۋىننىڭ كۇشەيۋىنە اسەر ەتەدى.
كليماتولوگتار ەل-نينو 2026 -جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا كۇشەيسە، 2027 -جىل باقىلاۋ تاريحىنداعى ەڭ ىستىق جىل بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتىپ وتىر.
- جاھاندىق جىلىنۋ ۇدەرىسىنە بايلانىستى 2026-جىلدىڭ ءوزى ەل-نينوسىز-اق رەكوردتىق ىستىق جىلعا اينالۋ قاۋپى بار. ەگەر ەل-نينو 2026-جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا بايقالسا، 2027 -جىلدىڭ تاريحتاعى ەڭ ىستىق جىل بولۋى ىقتيمال،- دەدى يرلانديانىڭ ۇلتتىق مەتەورولوگيالىق قىزمەتىنىڭ كليماتولوگى تيدو سەمملەر.
«ەل-نينو» اتاۋىن XIX عاسىردا پەرۋ مەن ەكۆادور بالىقشىلارى ەنگىزگەن. ولار جاعالاۋدا پايدا بولاتىن ادەتتەن تىس جىلى اعىستى وسىلاي اتاعان. بۇل قۇبىلىس روجدەستۆو قارساڭىندا بالىق اۋلاۋدى ازايتقاندىقتان، ونى يسپان تىلىندەگى «ءسابي» نەمەسە «حريستوس ءسابيى» ماعىناسىنداعى اتاۋمەن بايلانىستىرعان.
