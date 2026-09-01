ەلدە ينفلياتسيا قارقىنى باسەڭدەدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى تامىزدا ايلىق ينفلياتسيا شىلدە ايىنداعى دەڭگەيدە ساقتالىپ، 0,6 پايىز قۇرادى.
تامىز ايىندا باعانىڭ نەگىزگى تومەندەۋى ماۋسىمدىق جەمىس- كوكونىس ونىمدەرىنىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىندە بايقالدى. اتاپ ايتقاندا، كارتوپ باعاسى 12,3 پايىز، ءتاتتى بۇرىش - 11,9 پايىز، قىرىققابات - 9,7 پايىز، ءجۇزىم - 8,0 پايىز، پياز - 7,7 پايىز، الما - 5,1 پايىز، ءسابىز - 5,0 پايىز، ليمون - 4,7 پايىز، قىزىلشا - 3,6 پايىز تومەندەدى. سونداي-اق المۇرت باعاسى 1,8 پايىز، قيار - 1,5 پايىز ارزاندادى.
ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلاردىڭ ىشىندە پايدالانىلعان جەڭىل اۆتوموبيلدەر باعاسى 5,3 پايىز، پلانشەتتەر - 5,0 پايىز، مەديتسينالىق ماسكالار - 2,9 پايىز، مەديتسينالىق تەرمومەتر - 1,9 پايىز، ەلەكتر ەتتارتقىشتار مەن بالالار جورگەكتەرى - 0,8 پايىز تومەندەدى.
جىلدىق ماندە 2026 -جىلعى تامىزدا ينفلياتسيا 9,8 پايىز قۇرادى (اعىمداعى جىلعى شىلدەدە - 10,2 پايىز). ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلاردىڭ باعاسى 11,4 پايىز، ازىق-تۇلىك تاۋارلارى - 9,5 پايىز، اقىلى قىزمەتتەر - 8,9 پايىز ءوستى.
وتكەن جىلعى تامىز ايىمەن سالىستىرعاندا جەمىس-كوكونىس ونىمدەرىنىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىنىڭ باعاسى تومەندەۋىن جالعاستىردى. اتاپ ايتقاندا، بايالدى باعاسى 46,8 پايىز، قيار - 39,9 پايىز، قىزاناق - 13,6 پايىز، الما - 10,6 پايىز، سارىمساق - 7,2 پايىز، ماندارين - 5,9 پايىز، قىرىققابات - 5,2 پايىز، بانان - 4,2 پايىز، اپەلسين - 2,6 پايىز ارزاندادى.
ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلاردىڭ ىشىندە 2025 -جىلعى تامىزبەن سالىستىرعاندا وتاندىق قۇراستىرىلعان جاڭا اۆتوموبيلدەردىڭ باعاسى 16,9 پايىز، ەلەكتر بۇرعىلارى مەن بۇراۋىشتار - 8,0 پايىز، كونديتسيونەرلەر - 7,6 پايىز، مەديتسينالىق بينتتەر - 3,1 پايىز تومەندەدى.
ينفلياتسيا دەڭگەيىن سيپاتتايتىن تۇتىنۋ باعالارى يندەكسىنىڭ كورسەتكىشى اي سايىن ەسەپتەلەدى. باقىلاۋ بارلىعى 537 پوزيتسيا بويىنشا تاۋارلار مەن كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ تاريفتەرى مەن باعالارىنا جۇرگىزىلەدى. ينفلياتسيا بويىنشا ديناميكالىق وزگەرىستەردى 2018 -جىلدان باستاپ كورسەتكىشتەر قامتىلعان ارنايى ازىرلەنگەن ينتەراكتيۆتى داشبوردتان كورۋگە بولادى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان ۇلتتىق بانكى ساراپشىلار قاۋىمداستىعى اراسىندا جۇرگىزىلگەن كەزەكتى ماكروەكونوميكالىق ساۋالنامانىڭ ناتيجەسىن جاريالاعان ەدى.