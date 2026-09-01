KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلدە ينفلياتسيا قارقىنى باسەڭدەدى

    استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى تامىزدا ايلىق ينفلياتسيا شىلدە ايىنداعى دەڭگەيدە ساقتالىپ، 0,6 پايىز قۇرادى.

    Инфляция в Казахстане опустилась ниже 10%
    فوتو: ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى

    تامىز ايىندا باعانىڭ نەگىزگى تومەندەۋى ماۋسىمدىق جەمىس- كوكونىس ونىمدەرىنىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىندە بايقالدى. اتاپ ايتقاندا، كارتوپ باعاسى 12,3 پايىز، ءتاتتى بۇرىش - 11,9 پايىز، قىرىققابات - 9,7 پايىز، ءجۇزىم - 8,0 پايىز، پياز - 7,7 پايىز، الما - 5,1 پايىز، ءسابىز - 5,0 پايىز، ليمون - 4,7 پايىز، قىزىلشا - 3,6 پايىز تومەندەدى. سونداي-اق المۇرت باعاسى 1,8 پايىز، قيار - 1,5 پايىز ارزاندادى.

    ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلاردىڭ ىشىندە پايدالانىلعان جەڭىل اۆتوموبيلدەر باعاسى 5,3 پايىز، پلانشەتتەر - 5,0 پايىز، مەديتسينالىق ماسكالار - 2,9 پايىز، مەديتسينالىق تەرمومەتر - 1,9 پايىز، ەلەكتر ەتتارتقىشتار مەن بالالار جورگەكتەرى - 0,8 پايىز تومەندەدى.

    جىلدىق ماندە 2026 -جىلعى تامىزدا ينفلياتسيا 9,8 پايىز قۇرادى (اعىمداعى جىلعى شىلدەدە - 10,2 پايىز). ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلاردىڭ باعاسى 11,4 پايىز، ازىق-تۇلىك تاۋارلارى - 9,5 پايىز، اقىلى قىزمەتتەر - 8,9 پايىز ءوستى.

    وتكەن جىلعى تامىز ايىمەن سالىستىرعاندا جەمىس-كوكونىس ونىمدەرىنىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىنىڭ باعاسى تومەندەۋىن جالعاستىردى. اتاپ ايتقاندا، بايالدى باعاسى 46,8 پايىز، قيار - 39,9 پايىز، قىزاناق - 13,6 پايىز، الما - 10,6 پايىز، سارىمساق - 7,2 پايىز، ماندارين - 5,9 پايىز، قىرىققابات - 5,2 پايىز، بانان - 4,2 پايىز، اپەلسين - 2,6 پايىز ارزاندادى.

    ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلاردىڭ ىشىندە 2025 -جىلعى تامىزبەن سالىستىرعاندا وتاندىق قۇراستىرىلعان جاڭا اۆتوموبيلدەردىڭ باعاسى 16,9 پايىز، ەلەكتر بۇرعىلارى مەن بۇراۋىشتار - 8,0 پايىز، كونديتسيونەرلەر - 7,6 پايىز، مەديتسينالىق بينتتەر - 3,1 پايىز تومەندەدى.

    ينفلياتسيا دەڭگەيىن سيپاتتايتىن تۇتىنۋ باعالارى يندەكسىنىڭ كورسەتكىشى اي سايىن ەسەپتەلەدى. باقىلاۋ بارلىعى 537 پوزيتسيا بويىنشا تاۋارلار مەن كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ تاريفتەرى مەن باعالارىنا جۇرگىزىلەدى. ينفلياتسيا بويىنشا ديناميكالىق وزگەرىستەردى 2018 -جىلدان باستاپ كورسەتكىشتەر قامتىلعان ارنايى ازىرلەنگەن ينتەراكتيۆتى داشبوردتان كورۋگە بولادى.

    ايتا كەتەلىك قازاقستان ۇلتتىق بانكى ساراپشىلار قاۋىمداستىعى اراسىندا جۇرگىزىلگەن كەزەكتى ماكروەكونوميكالىق ساۋالنامانىڭ ناتيجەسىن جاريالاعان ەدى.

    ەكونوميكا قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور