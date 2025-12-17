ەل تۇرعىندارىنا بۇرقاسىن، تۇمان، كوكتايعاققا قاتىستى ەسكەرتۋ جاسالدى
استانا. قازاقپارات - 17-جەلتوقسان كۇنى ەلوردادا جانە قازاقستاننىڭ 17 وبلىسى بويىنشا قولايسىز اۋا رايىنا قاتىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى «قازگيدرومەتكە» سىلتەمە جاساپ.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى. ورالدا كۇندىز قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز كوكتايعاق بولىپ، تۇمان تۇسەدى. الماتىدا كۇندىز كوكتايعاق، تۇمان كۇتىلەدى. قونايەۆتا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز كوكتايعاق بولىپ، تۇمان باسادى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قار، كەي ۋاقىتتا قاتتى قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. سونىمەن قاتار كەي ۋاقىتتا تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولادى. سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س دەيىن بارادى. تارازدا كەي ۋاقىتتا تۇمان باسىپ، كوكتايعاق كۇتىلەدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىن جانە ورتالىعىن تۇمان باسادى. وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا كوكتايعاق ساقتالادى.
اقمولا وبلىسىندا تۇندە قار جاۋىپ، بۇرقاسىن بولادى، سونداي-اق كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە قار، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. جولدار كوكتايعاق بولادى. باتىستان، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى. كوكشەتاۋدا تۇندە قار، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. جولداردا كوكتايعاق كۇتىلەدى. باتىستان، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندە ەكپىنى 15-18 م/س دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى.
اباي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇندە قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى، سونىمەن قوسا كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا 15-20 م/س دەيىن جەتەدى. سەمەيدە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇندە قار بوراپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى، كۇندىز قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا كەي ۋاقىتتا قاتتى قار جاۋۋى مۇمكىن. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە 15-20 م/س دەيىن جەتەدى. وسكەمەندە قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتۋى ىقتيمال.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇندە قار بوراپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا ازداعان قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا، تاۋلى اۋداندارىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى. تالدىقورعاندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كەي ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇندە ازداعان قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ازداعان قار ءتۇسىپ، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىن تۇمان باسادى. باتىستان، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇندە قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان، باتىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن بارادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇندە ازداعان قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. باتىستان، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇندە قار بوراپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ازداعان قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان، باتىستان جەل سوعادى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتۋى ىقتيمال. قاراعاندىدا تۇندە قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندە ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋدانداردا كۇننىڭ سوڭىنا قاراي قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) جاۋادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، باتىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ تاۋ اسۋلارىندا 15-20 م/س دەيىن جەتەدى. شىمكەنتتى كەي ۋاقىتتا تۇمان باسۋى مۇمكىن. تۇركىستاندا كەي ۋاقىتتا تۇمان كۇتىلەدى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. قىزىلوردادا كەي ۋاقىتتا تۇمان باسۋى ىقتيمال.
استانادا كەي ۋاقىتتا قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. سونداي- اق جولداردا كوكتايعاق كۇتىلەدى. باتىستان، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ ەكپىنى 15-18 م/س دەيىن جەتەدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ەرتەڭ استانادا ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 0-6-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقيتىنى انىقتالدى.