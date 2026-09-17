ەلدە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى 3,6 پايىزعا ارتتى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى قاڭتار-تامىزدا ورىندالعان قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ كولەمى 15,6 پايىز ءوسىپ، 6089,4 ميلليارد تەڭگە بولدى.
رەسپۋبليكا بويىنشا قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ جالپى كولەمىنەن جەكە قۇرىلىس ۇيىمدارىمەن 88,6 پايىز، شەتەلدىك - 10,6 پايىز، مەملەكەتتىك - 0,8 پايىز ورىندالدى.
ايتا كەتەيىك، 2026-جىلعى قاڭتار-تامىزدا قۇرىلىس جۇمىستارى كولەمىنىڭ 2025-جىلعى قاڭتار-تامىزبەن سالىستىرعاندا ءوسۋى عيماراتتاردى سالۋ جانە جوندەۋ جۇمىستارىنا (20 پايىز) بايلانىستى.
2026-جىلعى قاڭتار-تامىزدا ورىندالعان قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ (قىزمەتتەرىنىڭ) تۇرلەرى بويىنشا ەڭ كوپ ۇلەستى اۆتوموبيل، تەمىر جولدارى مەن مەترولار (25,5 پايىز)، تۇرعىن ەمەس عيماراتتار (21,4 پايىز) جانە تۇرعىن ۇيلەردىڭ (12,8 پايىز) قۇرىلىسى الادى.
- اۋماقتىق بولىنىسىندە رەسپۋبليكانىڭ ون سەگىز وڭىرىندە قۇرىلىس جۇمىستارى كولەمىنىڭ ۇلعايۋى بايقالادى. ەداۋىر ءوسۋ ۇلىتاۋ (2,9 ەسە)، پاۆلودار (41,4 پايىز)، اتىراۋ (37,3 پايىز)، قىزىلوردا (26,9 پايىز)، تۇركىستان (23,5 پايىز)، قوستاناي (21,4 پايىز)، اباي (20,6 پايىز)، شىعىس قازاقستان (20,4 پايىز)، باتىس قازاقستان (13,4 پايىز) جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا (13,1 پايىز)، الماتى (16,7 پايىز)، شىمكەنت (13,9 پايىز) جانە استانا (13,4 پايىز) قالالارىندا بايقالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
2026-جىلعى قاڭتار-تامىزدا پايدالانۋعا بەرىلگەن جاڭا وبەكتىلەردىڭ جالپى الاڭى 14214,7 مىڭ شارشى مەتر.
پايدالانۋعا بەرىلگەن تۇرعىن ۇيلەردىڭ جالپى الاڭى 2025-جىلعى قاڭتار-تامىزبەن سالىستىرعاندا 3,6 پايىز كوبەيىپ، 11326,1 مىڭ شارشى مەتر بولدى، ولاردان 7500,4 مىڭ شارشى مەتر - كوپپاتەرلى جانە 3783,7 مىڭ شارشى مەتر - جەكە ۇيلەر. تۇرعىن ۇيلەردىڭ ەداۋىر بولىگىن - 10841 مىڭ شارشى مەتردى نەمەسە 95,7 پايىزىن جەكە قۇرىلىس سالۋشىلار، ونىڭ ىشىندە، 3992,1 مىڭ شارشى مەتردى حالىق پايدالانۋعا بەرگەن.
2026-جىلعى قاڭتار-تامىزدا ءبىلىم بەرۋ جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا 19620 وقۋ ورنىنا ارنالعان 36 جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپ، 4457 ورىنعا ارنالعان 33 مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىم جانە اۋىسىمدا 198 كەلىپ-كەتۋشىگە ارنالعان 6 امبۋلاتوريالىق-ەمحانالىق ۇيىم، سونداي-اق اۋرۋحاناعا 120 توسەك-ورىن قوسىمشا پايدالانۋعا بەرىلدى.
ايتا كەتەلىك استانادا قۇرىلىس الاڭدارىندا تەكسەرۋ كۇشەيەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.