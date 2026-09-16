ەلدە سيكلون اسەرىنەن جاڭبىر جاۋىپ، جەل كۇشەيەدى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 17-19-قىركۇيەككە ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن توقتاپ، اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە سەبەپ بولعان انتيتسيكلوننىڭ ارتىنان ەلىمىزدىڭ باتىس، كەيىن سولتۇستىك وڭىرلەرىنە جاڭبىر، نايزاعاي جانە ەكپىندى جەل الىپ كەلەتىن سيكلون جىلجي باستايدى.
ال رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگىندە وزبەكستان اۋماعىنان كەلەتىن جىلى اۋا ماسسالارىنىڭ ىقپالىمەن جاۋىن-شاشىنسىز، نەگىزىنەن جىلى اۋا رايى ساقتالادى.