KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلدە سيكلون اسەرىنەن جاڭبىر جاۋىپ، جەل كۇشەيەدى

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 17-19-قىركۇيەككە ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Қатты жаңбыр мен +40°С ыстық: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы жарияланды
    Фото: ЖИ

    قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن توقتاپ، اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە سەبەپ بولعان انتيتسيكلوننىڭ ارتىنان ەلىمىزدىڭ باتىس، كەيىن سولتۇستىك وڭىرلەرىنە جاڭبىر، نايزاعاي جانە ەكپىندى جەل الىپ كەلەتىن سيكلون جىلجي باستايدى.

    ال رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگىندە وزبەكستان اۋماعىنان كەلەتىن جىلى اۋا ماسسالارىنىڭ ىقپالىمەن جاۋىن-شاشىنسىز، نەگىزىنەن جىلى اۋا رايى ساقتالادى.

    اۋارايى
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور