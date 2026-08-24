«گۋگل سالىعى» بيۋدجەتكە 178,8 ميلليارد تەڭگە اكەلدى: ەڭ كوپ اقشا تولەگەن كىمدەر
استانا. قازاقپارات - «Google سالىعىنان» ەلىمىزدىڭ بيۋدجەتىنە تۇسەتىن قارجى كوبەيىپ كەلەدى. 2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرى شەتەلدىك سيفرلىق سەرۆيستەر مەن ماركەتپلەيستەر بيۋدجەتكە 51,5 ميلليارد تەڭگە اۋداردى. Kazinform ءتىلشىسى ەڭ كوپ سالىق تولەگەن كومپانيالار ءتىزىمىن انىقتادى.
اگەنتتىك ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى 2022 -جىلى «Google سالىعى» ەنگىزىلگەن ساتتەن بەرى شەتەلدىك ينتەرنەت- كومپانيالار، ماركەتپلەيستەر مەن الەۋمەتتىك جەلىلەر قازاقستان بيۋدجەتىنە 178,8 ميلليارد تەڭگە اۋدارعانىن (2026 -جىلعى 1-تامىزداعى مالىمەت بويىنشا) ءمالىم ەتتى.
«Google سالىعى» - قازاقستاندا ينتەرنەت ارقىلى ساۋدا جۇرگىزەتىن نەمەسە ەلەكتروندىق قىزمەت كورسەتەتىن شەتەلدىك كومپانيالار تولەيتىن ق ق س (قوسىلعان قۇن سالىعى) .
قازىر ەلىمىزدە وسىنداي ق ق س تولەيتىن 133 شەتەلدىك كومپانيا تىركەلگەن. ونىڭ ىشىندە Apple، Amazon ،Alibaba (Lazada ،1688 ،Tmall جانە Taobao, AliExpress)، Adobe ،Canva، Chess ،eBay ،Google ،GTA ،iHerb ،Huawei ،Meta (Facebook پەن Instagram)، Microsoft ،Netflix ،Nintendo ،Ozon ،OpenAI (ChatGPT) ،Pinduoduo ،Temu، ،TikTok، Samsung ،Sony جانە Zoom بار.
قانداي سەرۆيستەر ەڭ كوپ ق ق س تولەدى؟
2025 -جىلى شەتەلدىك كومپانيالار 57,6 ميلليارد تەڭگە سالىق تولەپتى.
م ك ك مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، ق ق س-تىڭ ەداۋىر بولىگى قازاقستاندىقتار اراسىندا اسا تانىمال شەتەلدىك ماركەتپلەيستەر مەن ونلاين-سەرۆيستەردىڭ ۇلەسىنە ءتيىپ وتىر.
وتكەن جىلى ەڭ كوپ سالىق تولەگەن كومپانيا - Elementary Innovation Pte. Ltd. ول قازىنانى 13,3 ميلليارد تەڭگەگە تولتىرعان. بۇل سينگاپۋر ەلىندە تىركەلگەن كومپانيا، ونىڭ قىزمەتى Temu ماركەتپلەيسىمەن بايلانىستى.
ودان كەيىنگى ورىندارعا 11,2 ميلليارد تەڭگە سالىق تولەگەن Apple مەن Steam ويىن پلاتفورماسىنا يەلىك ەتەتىن Valve كومپانياسى جايعاسقان. ول بيۋدجەتتى 10,3 ميلليارد تەڭگەگە تولتىرىپتى. Google 7,3 ميلليارد تەڭگە سالىق اۋدارسا، iHerb ينتەرنەت- دۇكەنى 4,9 ميلليارد تەڭگە تولەگەن ەكەن.
العاشقى وندىققا سونداي-اق Meta ،TikTok ،AliExpress جانە وزگە دە شەتەلدىك ينتەرنەت-دۇكەندەر كىرگەن.
Netflix ،Spotify سياقتى سەرۆيستەر قانشا سالىق تولەگەن؟
توپ-10 ءىرى سالىق تولەۋشى قاتارىنا ءبىرقاتار تانىمال شەتەلدىك كومپانيالار مەن پلاتفورمالار ەنبەي قالدى.
2025 -جىلى بيۋدجەتكە تومەندەگىدەي سومادا قارجى اۋدارعان:
Netflix (ستريمينگ سەرۆيسى) - 353,9 ميلليون تەڭگە؛
Spotify AB (مۋزىكالىق ستريمينگ سەرۆيسى) - 293,1 ميلليون تەڭگە؛
Zoom (ۆيدەوبايلانىس سەرۆيسى) - 183,2 ميلليون تەڭگە؛
Nintendo (ۆيدەو ويىندار شىعاراتىن كومپانيا) - 54 ميلليون تەڭگە؛
Coursera (ونلاين- وقىتۋ پلاتفورماسى) - 33,2 ميلليون تەڭگە؛
Samsung Electronics (ەلەكترونيكا شىعاراتىن كومپانيا) - 9 ميلليون تەڭگە؛
IMDb.com (فيلمدەر مەن سەريالدار جايلى ونلاين مالىمەتتەر بازاسى) - 375,7 مىڭ تەڭگە.
اتاپ ءوتۋ كەرەك، مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنەن العان مالىمەتتەرگە سەنسەك، تىركەلگەن شەتەلدىك كومپانيالاردىڭ ىشىندە ق ق س تولەمەگەندەرى دە كەزدەسەدى. كوميتەت قىزمەتكەرلەرىنىڭ تۇسىندىرۋىنشە، كومپانيالار ەلىمىزدە تاۋار ساتقاندا نەمەسە قازاقستاندىق تۇتىنۋشىلارعا قىزمەت كورسەتكەندە عانا سالىق تولەيدى. سوندىقتان ق ق س تولەگەنى جايلى دەرەك بولماسا، دەمەك وسى كەزەڭدە بۇل كومپانيا قازاقستاندىقتارعا ەشقانداي قىزمەت كورسەتپەدى نەمەسە ەشتەڭە ساتپادى دەگەن ءسوز.
ءتورت جىلدا شەتەلدىك ينتەرنەت-كومپانيالار قانشا سالىق تولەدى؟
«Google سالىعىنان» تۇسەتىن قارجى جىل سايىن ۇلعايىپ كەلەدى:
2022 -جىلى - 10,4 ميلليارد تەڭگە؛
2023 -جىلى - 24,3 ميلليارد تەڭگە؛
2024 -جىلى - 35 ميلليارد تەڭگە؛
2025 -جىلى - 57,6 ميلليارد تەڭگە؛
2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان 1-تامىزعا دەيىن - 51,5 ميلليارد تەڭگە.
ەڭ ۇلكەن ءوسىم بىلتىر بولعان. شەتەلدىك كومپانيالار وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 22,6 ميلليارد تەڭگەگە ارتىق سالىق تولەگەن ەكەن.
الايدا بيىلعى سالىق تۇسىمدەرى ودان دا اسىپ ءتۇسۋى مۇمكىن. ويتكەنى بيىلعى جەتى ايدىڭ وزىندە كومپانيالار سالىققا 51,5 ميلليارد تەڭگە اۋدارعان، بۇل بىلتىرعى جىل بويى تولەگەن جەتەعابىل كورسەتكىش.