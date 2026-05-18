ل ر ت كولىگىن جول ورتادا توقتاتقان جولاۋشىلار بەينەباقىلاۋ ارقىلى انىقتالىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - LRT جۇيەسىندە جولاۋشىلار تاراپىنان قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن بۇزۋ جاعدايلارى تىركەلدى. بۇل تۋرالى City Transportation Systems مەكەمەسى حابارلادى.
اتاپ ايتقاندا، جولاۋشىلار اراسىندا كەلەسى قاۋىپسىزدىك بۇزۋشىلىقتارى بولعان:
- ستانسا پلاتفورماسىنداعى شۇعىل تەجەۋ باتىرماسىن نەگىزسىز باسۋ؛
- پويىز ىشىندە قورعانىش اينەكتىڭ ارتىنداعى پلاتفورمالىق ەسىكتەردى اشۋ ءۇشىن ارنالعان شۇعىل باتىرمانى ىسكە قوسۋ؛
- ۆاگون ەسىكتەرىن ىشتەن ءوز بەتىنشە اشۋعا ارەكەت جاساۋ؛
- ەسىك جاقتاۋلارىنىڭ اراسىنا قول سالىپ، ەسىكتەردىڭ جابىلۋىنا كەدەرگى كەلتىرۋ.
- LRT جۇيەسى تولىق اۆتوماتتاندىرىلعاندىقتان، مۇنداي ارەكەتتەر قاۋىپسىزدىك قاتەرى رەتىندە قارالادى. بۇل پويىزدىڭ توقتاۋىنا جانە ديسپەتچەرلىك قىزمەتتىڭ قوسىمشا تەكسەرۋلەر جۇرگىزۋىنە اكەلەدى. جولاۋشىلاردان LRT پايدالانۋ كەزىندە قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋدى سۇرايمىز. جەلىنىڭ كەرنەۋ استىندا ەكەنىن ەسكەرىڭىز. ءاربىر پويىز قۇرامىندا وپەراتور بار، ول تەك ەلەكتر قۋاتى وشىرىلگەننەن كەيىن ەسىكتەردى اشا الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن بۇزعاندار ستانسالار مەن ۆاگوندارداعى بەينەباقىلاۋ كامەرالارى ارقىلى انىقتالادى. بۇل جاعدايلار بويىنشا ماتەريالدار قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ ءۇشىن جولدانادى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن استاناداعى جۇرگىزۋشىسىز LRT پويىزدارى قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن جازعانبىز.