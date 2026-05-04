ل ر ت جەلىسى قوسشى باعىتىنا قاراي سالىنا باستادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا LRT جوباسىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى ىسكە اسىرىلا باستادى. قوسشى قالاسىنا قاراي سوزىلاتىن جاڭا جەلىنىڭ العاشقى تىرەگى قۇيىلىپ، قۇرىلىس جۇمىستارى قارقىن الدى.
بۇل - قالا مەن ىرگەلەس ەلدى مەكەندى بايلانىستىراتىن ەستاكادالىق جولدىڭ العاشقى نىسانى. سونىمەن قاتار استاناداعى بەتون زاۋىتىندا وسى جەلىگە ارنالعان العاشقى تەمىربەتوندى ارقالىق دايىندالدى.
قوسشى باعىتى بويىنشا قۇرىلىس اۋقىمى وتە ۇلكەن. مامانداردىڭ مالىمەتىنشە، بۇل ۋچاسكەدە 300-دەن استام تىرەك تۇرعىزىلادى، 538 تەمىربەتوندى ەستاكادالىق ارقالىق مونتاجدالادى جانە 8 مونوليتتى ارقالىق ورناتىلادى.
قوسشى باعىتىنداعى LRT جەلىسى ىسكە قوسىلعاندا، قالا ماڭىنداعى حالىقتىڭ قاتىناۋى ەداۋىر جەڭىلدەپ، جول كەپتەلىسى ماسەلەسى وڭتايلى شەشىمىن تابادى دەگەن ءۇمىت بار.
قازىرگى ۋاقىتتا قۇرىلىس نىسانىندا قاجەتتى ماتەريالداردى دايىنداۋ جانە مونتاجداۋ جۇمىستارى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ءجۇرىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەلوردا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك Astana LRT-نىڭ سىناق جۇمىسى اياقتالىپ، جۇيە تولىقتاي پايدالانۋعا دايىن ەكەنىن ايتقان ەدى.
سونداي-اق 28-ساۋىردەن باستاپ استانا قالاسى وقۋشىلارى مەن جەڭىلدىك ساناتتارىنا ارنالعان LRT اتاۋلى كولىك كارتاسىن راسىمدەۋگە ونلاين ءوتىنىم بەرۋ قىزمەتى ىسكە قوسىلاتىنىن جازعانبىز.