ەلدە قازاق تىلىندەگى كىتاپتارعا سۇرانىس ارتىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مەملەكەتتىك تىلدەگى ادەبيەتكە قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلەدى. كەيىنگى ءبىر جىلدا كوپشىلىك كىتاپحانالارىنان وقىرماندارعا 88,9 ميلليون باسىلىم بەرىلسە، ونىڭ 53,4 ميلليونى نەمەسە 60,1 پايىزى قازاق تىلىندەگى ادەبيەتتەر بولدى.
بۇل ءۇردىس كىتاپحانا قورلارىنىڭ تولىعۋىنان دا كورىنەدى. ءبىر جىل ىشىندە كوپشىلىك كىتاپحانالارىنا 906,5 مىڭ جاڭا باسىلىم ءتۇسىپ، سونىڭ 662,3 مىڭى قازاق تىلىندەگى كىتاپتار.
بۇگىندە ەلىمىزدىڭ كوپشىلىك كىتاپحانالارىنداعى قازاق تىلىندەگى ادەبيەتتەر قورى 30,3 ميلليون داناعا جەتتى. بۇل - جالپى كىتاپحانا قورىنىڭ 41,7 پايىزى.
وقىرماندار اراسىندا كوركەم ادەبيەتكە دەگەن سۇرانىس ءداستۇرلى تۇردە جوعارى. كوركەم شىعارمالارعا، ءتىل ءبىلىمى مەن ادەبيەتتانۋ سالاسىنداعى ەڭبەكتەرگە جالپى بەرىلگەن كىتاپتاردىڭ 57,6 پايىزى نەمەسە 51,3 ميلليون داناسى تيەسىلى. بۇل باعىتتاعى باسىلىمدار جاڭا تۇسىمدەر اراسىندا دا باسىمدىققا يە. ءبىر جىلدا كىتاپحانا قورلارى وسىنداي مازمۇنداعى 577,7 مىڭ باسىلىممەن تولىقتى. بۇل بارلىق جاڭا ءتۇسىمنىڭ 63,7 پايىزىن قۇرايدى.
كوپشىلىك كىتاپحانالارى وقىرماندارىنىڭ ەلەۋلى بولىگى بالالار مەن جاستار. ولاردىڭ اراسىندا 15 جاسقا دەيىنگى 1,75 ميلليون بالا مەن 1,38 ميلليون جاس بار. ەرەسەك وقىرمانداردىڭ سانى 2,4 ميلليون ادام.
وڭىرلەر بويىنشا كىتاپ وقيتىن تۇرعىنداردىڭ ەڭ جوعارى ۇلەسى پاۆلودار وبلىسىندا تىركەلگەن - 47 پايىز. ودان كەيىنگى ورىنداردا سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى - 45 پايىز جانە باتىس قازاقستان وبلىسى - 42 پايىز كورسەتكىشپەن تۇر.
بۇل دەرەكتەر كوپشىلىك كىتاپحانالارىنىڭ ەلدىڭ مادەني-اعارتۋشىلىق كەڭىستىگىندەگى ورنى نىعايىپ كەلە جاتقانىن اڭعارتادى. قازاق تىلىندەگى كىتاپتارعا سۇرانىستىڭ ارتۋى، كوركەم ادەبيەتتىڭ كەڭىنەن وقىلۋى جانە بالالار مەن جاستاردىڭ بەلسەندىلىگى ەلىمىزدە كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن ودان ءارى دامىتۋعا بەرىك نەگىز قالىپتاستىرادى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندا كىتاپ سالاسىنىڭ دامۋىنا كەدەرگى كەلتىرىپ وتىرعان ماسەلەلەر تۋرالى جازعان ەدىك.