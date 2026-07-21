ەلدە قانداي اۆتوكولىك بولشەكتەرى وندىرىلەدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وتىرىسىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ اۆتوكولىك بولشەكتەرىن ەلىمىزدە ءوندىرۋ جۇمىستارى قالاي ءجۇرىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
- لوكاليزاتسيا دەڭگەيىن ارتتىرۋدىڭ نەگىزگى تەتىكتەرىنىڭ ءبىرى -اۆتوكومپونەنتتەر ءوندىرىسىن دامىتۋ. بۇگىندە بۇل باعىت قارقىندى دامىپ كەلەدى. وتاندىق كاسىپورىندار شينالار، قوزعالتقىش بولشەكتەرى، اككۋمۋلياتورلار، اۆتوبۋسقا ارنالعان مەتالل بولشەكتەر، ورىندىقتار جانە مۋلتيمەديالىق جۇيەلەر شىعارۋدى يگەردى. ودان بولەك، بامپەرلەر، ەلەكتر سىمدارى، دوڭگەلەك ديسكىلەرى جانە لاك-بوياۋ ماتەريالدارىن شىعاراتىن جاڭا جوبالار ىسكە اسىرىلىپ جاتىر، - دەدى ول.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، وسى باعىتتى دامىتۋ ءۇشىن ماشينا جاساۋ جانە كولىك ماسەلەلەرى بويىنشا زاڭ قابىلدانىپ، وندا «ونەركاسىپتىك كلاستەر» ۇعىمى ەنگىزىلدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ەڭ ءىرى ونەركاسىپتىك كلاستەرلەر قوستاناي، ساران جانە الماتى قالالارىندا جۇمىس ىستەيدى. اتالعان كلاستەرلەر اياسىندا اۆتوكولىك وندىرۋمەن قاتار، ولار ءۇشىن قاجەتتى كومپونەنتتەر ءوندىرىسىن دامىتۋ، جاڭا جەتكىزۋشىلەردى تارتىپ، وندىرىستىك تىزبەكتەردى قالىپتاستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بىلتىر ەلىمىزدە 171400 اۆتوكولىك شىعارىلعانىن جازعانبىز.