ەل نامىسىن قورعاعان 36 سپورتشىنىڭ 10 ى العاشقى وندىققا ەندى - مينيستر
استانا. KAZINFORM - قالىڭ جانكۇيەر يتاليادان تاريحي جەڭىسپەن ورالعان ميحايل شايدوروۆتى استانا حالىقارالىق اۋەجايىندا زور قۇرمەت-قوشەمەتپەن كۇتىپ الدى.
سالتاناتتى قارسى الۋ راسىمىندە ءسوز العان ق ر تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ سپورتشىنىڭ وليمپيادا چەمپيونى اتانۋىنا ۇلەس قوسقان اتا-اناسىنا، جاتتىقتىرۋشىلارىنا، دارىگەرلەرىنە جانە باسقا دا ماماندارعا العىس ايتتى.
- مۇنداي ۇلكەن جەڭىس بالالاردىڭ سپورتقا دەگەن ىنتاسىن وياتادى. ميحايلدىڭ وليمپيادا چەمپيونى اتانۋى كوپتەگەن ۇل-قىزىمىزدىڭ جولىن اشادى دەپ سەنەمىن. جالپى، قىسقى وليمپياداعا قاتىسقان بارلىق سپورتشىمىزعا راحمەت ايتامىن. ەلىمىزدىڭ نامىسىن قورعاعان 36 سپورتشىنىڭ 10 ى جاقسى ونەر كورسەتىپ، العاشقى وندىققا ەندى، - دەدى مينيستر.
ءىس-شارادا ق ر ۇ و ك پرەزيدەنتى گەننادي گولوۆكين دە جىلى لەبىزىن ءبىلدىردى.
- ەلىڭە مەدالمەن ورالۋدىڭ قانداي بولاتىنىن مەن جاقسى بىلەمىن. قىز-جىگىتتەر جارادى. ەڭ الدىمەن، چەمپيوندارىمىزدىڭ باپكەرلەرىن، وتباسىن قۇتتىقتايمىن. ويتكەنى، ولار ءاردايىم سپورتشىلاردىڭ جانىنان تابىلىپ، قولداۋ ءبىلدىردى. سپورت سالاسىنداعى ماماندار - مينيسترلىك، فەدەراتسيا، ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى - ءبارى دە وسى جەڭىسكە ۇلەس قوستى. بىزدە ەندى كونكيمەن مانەرلەپ سىرعاناۋدان وليمپيادانىڭ التىن مەدالى بار. قازاقستان بۇعان ابدەن لايىق. ماقتان تۇتايىق. ولار ءبىزدىڭ جاڭا قاھارماندارىمىز، - دەدى گ. گولوۆكين.
ال قازاقستاندىق كونكيمەن مانەرلەپ سىرعاناۋ وداعىنىڭ پرەزيدەنتى باۋىرجان ەرالى دەمەۋشىلەردىڭ اتىنان استانادان ميحايل شايدوروۆقا ءۇش بولمەلى پاتەر سەرتيفيكاتىن تابىستادى. وسىنداي قۇرمەت مانەرلەپ سىرعاناۋدان قازاقستان قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى اسەم قاسانوۆاعا جانە العاشقى وندىققا ەنگەن مانەرلەپ سىرعاناۋشى سوفيا سامودەلكيناعا كورسەتىلدى. ولارعا ءبىر بولمەلى پاتەر سەرتيفيكاتى بەرىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ميحايل شايدوروۆ قىسقى وليمپيادانىڭ جابىلۋ سالتاناتىندا قازاقستان تۋىن ۇستاپ شىققانىن جازعانبىز.