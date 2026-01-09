ەل مۇددەسىنە ساي جاڭا كوشى-قون ساياساتى
استانا. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسى اياسىندا ۇكىمەت وتكەن جىلدىڭ اياعىندا ەلىمىزدىڭ 2030 -جىلعا دەيىنگى كوشى-قون ساياساتىنىڭ جاڭا تۇجىرىمداماسىن قابىلدادى.
ونىڭ نەگىزىندە ادام كاپيتالى دامىپ، ميگرانتتاردى ساپالى ىرىكتەۋگە نەگىزدەلگەن قاۋىپسىز ءارى باسقارىلاتىن كوشى-قون جۇيەسى قالىپتاسپاق.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ازىرلەگەن ەلىمىزدىڭ 2030 -جىلعا دەيىنگى كوشى-قون ساياساتىنىڭ تۇجىرىمداماسىنىڭ نەگىزگى ەرەجەلەرىن پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ەگجەي-تەگجەيلى ءتۇسىندىرىپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر كوشى-قون ساياساتى قوعامداعى، ەكونوميكاداعى، سونداي-اق الەمدەگى وزگەرىستەردىڭ ايقىن كورسەتكىشىنە اينالىپ وتىر. سوندىقتان كوپتەگەن ەل ءوز كوشى-قون ساياساتىن قايتا قاراپ جاتىر. ەلىمىز دە بۇل باعىتتا ناقتى قادامدار جاساپ، كوشى-قون جۇيەسىن زامان تالابىنا ساي جاڭارتىپ كەلەدى. ول اشىق ءارى ايقىن بولىپ، ەڭ باستىسى مەملەكەت پەن ازاماتتاردىڭ مۇددەسىنە قىزمەت ەتۋگە ءتيىس.
«ۇكىمەت قابىلداعان 2030 -جىلعا دەيىنگى كوشى-قون ساياساتىنىڭ تۇجىرىمداماسىندا ەكونوميكانىڭ قاجەتتىلىگى، ازاماتتاردىڭ مۇددەسى مەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى جان-جاقتى قاراستىرىلعان. ەڭ الدىمەن، ءبىز قازاقستان ازاماتتارىنىڭ مۇددەسىن باسشىلىققا الامىز. شەتەلدىك جۇمىس كۇشى تەك ناقتى كادر تاپشىلىعى بار سالالارعا عانا تارتىلادى. كوشى-قون باعىت-باعدارى وڭىرلەر مەن ناقتى جوبالاردىڭ سۇرانىسىنا ساي قالىپتاسادى»، دەدى ول.
بۇل رەتتە «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىنىڭ ساقتالۋىنا باستى نازار اۋدارىلادى.
«زاڭ بارىنە ورتاق. سوندىقتان كوشى-قون تالاپتارىن بۇزعاندار جاۋاپكەرشىلىكتەن سىرت اينالىپ كەتە المايدى. بۇل تالاپ ميگرانتتارعا دا، جۇمىس بەرۋشىلەرگە دە بىردەي قولدانىلادى. قاۋىپسىزدىك ەلگە كىرۋدەن باستاپ، ەلدەن شىعۋعا دەيىن تولىق قامتاماسىز ەتىلەدى. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - قازاقستانعا زاڭدى سىيلايتىن، مادەنيەتىمىزدى قۇرمەتتەيتىن ادامداردىڭ كەلۋى»، دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.
جاڭا ءتارتىپ وسى جىلدىڭ قاڭتارىنان باستاپ ەنگىزىلەدى. شەتەل ازاماتتارى، سونىڭ ىشىندە ەتنوستىق قازاقتار الدىن الا ىرىكتەۋدەن وتەدى. وعان مەملەكەتتىك ءتىلدى ءبىلۋ تەستى، سيفرلىق ساۋالناما، ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ تەكسەرۋلەرى جانە اڭگىمەلەسۋ كىرەدى.
ۆيتسە-پرەمەردىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەتتىك قولداۋعا ءۇمىتتى قانداستارىمىزعا ارنايى ءتارتىپ بار. مەملەكەتتىك جەڭىلدىكتەر مەن قولداۋ باعدارلامالارىن پايدالانۋ ءۇشىن ولار قانداس مارتەبەسىن راسىمدەپ، ەڭبەك كۇشى تاپشى وڭىرلەرگە قونىستانۋى كەرەك. بۇل - اقمولا، اباي، قوستاناي، پاۆلودار، اتىراۋ، باتىس، شىعىس پەن سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارى.
«ءبىز وتانداستارىمىزدى مەملەكەتتىك ستراتەگيانى ۇستانۋعا شاقىرامىز. وڭىرلىك كۆوتاعا كىرگەن قانداستار كوشىپ كەلگەن كەزدە 5 جىلعا الەۋمەتتىك كەلىسىمشارت جاسايدى. مەملەكەت ولارعا كوشۋگە، باسپانا مەن جۇمىسقا ورنالاسۋعا كومەكتەسەدى. ال ەگەر وتباسى بەس جىل وتپەي باسقا وڭىرگە كوشسە، العان كومەكتى قايتارۋعا ءتيىس بولادى»، دەپ ءتۇسىندىردى ا. بالايەۆا.
سونىمەن قاتار بالاما جول دا بار. ياعني مەملەكەتتىك قولداۋسىز، جالپى تارتىپپەن تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات الۋعا مۇمكىندىك بار. بۇل جاعدايدا ءوڭىردى ازامات ءوز قالاۋىنشا تاڭداي الادى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا كوشى-قون ساياساتى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلەدى. قوعامنىڭ، بيزنەستىڭ، سونداي-اق وڭىرلەردىڭ پىكىرى ەسكەرىلەدى. زاڭدى قۇرمەتتەيتىن، ادال ازاماتتارعا ءاردايىم باسىمدىق بەرىلەدى. سيفرلىق قۇرالدار زاڭسىز ارەكەتتەر مەن جالعان قۇجاتتاردى جويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
«كوشى-قون ماسەلەسى زاڭدى، قاۋىپسىز ءارى باقىلاۋدا بولۋعا ءتيىس. تەك سوندا عانا ول مەملەكەتىمىز بەن ازاماتتارىمىزدىڭ مۇددەسىنە ساي كەلەدى»، دەپ ءسوزىن تۇيىندەدى ا. بالايەۆا.
گۇلنار جولجان
egemen.kz