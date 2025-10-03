«ەلگە كومەك» قورىنىڭ سوتى: ايىپتالۋشى ءىلياس ساريەۆ جاۋاپ بەردى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ءوزىن «قازاقتىڭ روبين گۋدى» دەپ اتايتىن «ەلگە كومەك» قايىرىمدىلىق قورىنىڭ باسشىسى ءىلياس ساريەۆكە جانە اقتوتى دۇيسەيەۆاعا قاتىستى كەزەكتى سوت پروتسەسى ءوتتى.
ەكى ايىپتالۋشىعا قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 190-بابىنىڭ 3-بولىگى 4-تارماعى («اسا ءىرى مولشەردە بىرنەشە رەت جاسالعان الاياقتىق») بويىنشا ايىپ تاعىلىپ وتىر.
سوت ءىلياس ساريەۆتەن جاۋاپ الدى. ول ءوز ايىبىن ءىشىنارا مويىندادى.
ايتۋىنشا، قايىرىمدىلىق جاساپ ءجۇرىپ ول ناۋقاس بالالاردىڭ تۋىستارىنان جانە كومەككە مۇقتاج وتباسىلاردان ەڭبەكاقى العان.
- بۇرىن مەنەن قايىرىمدىلىققا شوت اشىپ بەرۋدى سۇراعاندا تەگىن ىستەيتىنمىن. ءبىراق مەنىڭ دە شىعىندارىم بار: بلوگ جۇرگىزۋ، بەينەتۇسىرىلىم، ساپار، موبيلوگراف قىزمەتى، ءارى ءوز تۋرفيرمامدى اشۋعا قاراجات قاجەت بولدى. سوندىقتان شىعىنداردى جەكە قالتامنان جابا المادىم، سوندىقتان جابىرلەنۋشىلەردەن اقشا سۇرادىم، - دەدى سوتتالۋشى.
پروكۋروردىڭ «نەگە قىزمەت ءۇشىن اقى العانداردىڭ بەينەجازبالارىن جاريالاپ، قور اشپادىڭىز» دەگەن سۇراعىنا ءىلياس ساريەۆ پاراقشاسىندا بەلسەندىلىك تومەندەگەندىكتەن قارالىمدى قايتا كوبەيتكىسى كەلگەنىن جانە قاسيەتتى رامازان ايىن كۇتكەنىن ايتتى.
ايىپتالۋشى اقشانى تەك قور اشۋعا الىپ، قاجەتتى شىعىندارىن جابۋعا جۇمساعانىن جانە ادامداردى الداۋ نيەتى بولماعانىن جەتكىزدى.
- ءيا، مەن ولاردان اقشا الدىم. ءبىراق جالعىز ماقساتىم - كومەكتەسۋ ەدى، پايدا تابۋ نەمەسە الداۋ ەمەس. «قازاق روبين گۋد» دەگەن اتاۋدى ماعان «ءسات» مەشىتىنىڭ باس يمامى بەرگەن. سول ەسىمگە ساي بولۋعا تىرىستىم. شامامەن 70 وتباسى باسپانالى بولدى. 203 ادام مەنىڭ كومەگىممەن ۇمرا جانە قاجىلىققا باردى. كوپتەگەن بالالار ەمدەلىپ شىقتى، اتا-انالار قۋاندى. ءبىراق مەنى سوتتا ەشكىم قولداۋعا كەلمەگەنى جانىمدى اۋىرتادى، - دەدى ايىپتالۋشى.
تۋريستىك فيرماداعى قىزمەتى
«MM Travel» تۋريستىك فيرماسىنداعى قىزمەتىنە قاتىستى ءىلياس ساريەۆ 2023 -جىلدىڭ قاڭتارىنان 2024 -جىلدىڭ قازانىنا دەيىن كومپانيا باسشىسى اقتوتى دۇيسەيەۆامەن سەرىكتەس بولعانىن ايتتى. ول بلوگەر رەتىندە ماركەتينگپەن اينالىسىپ، جارناما جاساپ وتىرعان. اي سايىن شامامەن 1 ميلليون تەڭگە تابىس تاپقان. ايتۋىنشا، باسقا تۋرفيرمالارمەن دە جۇمىس ىستەگەن.
2025 -جىلدىڭ ساۋىرىنە دەيىن «MM Travel» قاجىلىق ساپارلاردى ۇيىمداستىرىپ، جۇمىسىندا ەشقانداي قيىندىق تىركەلمەگەن.
- بيىل 5-ساۋىردە مەن ءوزىم قاجىلارعا قوڭىراۋ شالدىم. سەبەبى 7-ساۋىرگە جوسپارلانعان ساپار بولماي قالدى. ول كەزدە مەن «MM Travel» كومپانياسىندا جۇمىس ىستەمەيتىنمىن. ءبىراق اقتوتى دۇيسەيەۆانىڭ ءوتىنىشى بويىنشا جاعدايدى تۇسىندىرۋگە كەلىستىم. كومپانيانىڭ جۇمىس تەلەفونىنان حابارلاسىپ، تۋرفيرما مەنەدجەرى رەتىندە سويلەستىم. ساپاردى باسقا كۇنگە اۋىستىرۋعا كوندىرۋگە تىرىستىم. ماعان باسقا كۇنگە برون جاسالعانىن ايتتى. ءوزىمنىڭ ادال اتىمدى ساقتاۋ ءۇشىن كومەكتەستىم، ويتكەنى ءبارى الەۋمەتتىك جەلىلەردە مەنى تانيدى، - دەدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، قاجىلىققا ساپار ساتىپ العان ازاماتتاردىڭ اقشاسىنا قاتىسى جوق، تۋريستەردەن ەشقانداي قاراجات الماعان.
ەسكە سالايىق، ءساۋىر ايىندا «ەلگە كومەك» قايىرىمدىلىق قورىنىڭ باسشىسى ءىلياس ساريەۆ الاياقتىق جاسادى دەگەن كۇدىككە ءىلىنىپ، ۇستالدى.
كەيىن الماتى سوتىندا «ەلگە كومەك» قورىنا قاتىستى ءىس قارالا باستادى. سوتتا مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى قىلمىستىق ءىس بويىنشا ايىپتاۋ اكتىسىن وقىدى.
سوتتا كۋاگەرلەر ءىلياس ساريەۆكە كومەك ءۇشىن ميلليوندار بەرگەنىن ايتتى.
اۆتور
دوسبول اتاجان