ەلدە ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە دونورلىق اعزا بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ترانسپلانتاتتاۋ سانى ارتىپ، قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلىق جۇيەسى دامىپ كەلەدى.
13-تامىزدا دۇنيەجۇزىلىك دونورلىق كۇنى اتاپ وتىلەدى. بۇل كۇن ومىرلىك ماڭىزى بار ترانسپلانتاتتاۋدى كۇتىپ جۇرگەن ادامداردى ەسكە سالىپ، ولارعا ءومىر سۇرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن دونورلىقتىڭ ماڭىزدىلىعىنا نازار اۋدارادى. بۇگىندە قازاقستاندا اعزا ترانسپلانتاتتاۋىن 4739 ادام كۇتىپ ءجۇر، ونىڭ ىشىندە 125 بالا بار. سونىمەن قاتار ەلىمىزدە ترانسپلانتاتتاۋ سانى ارتىپ، قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلىق جۇيەسى دامىپ كەلەدى.
- كۇتۋ پاراعىنداعى پاتسيەنتتەردىڭ باسىم بولىگىنە بۇيرەك ترانسپلانتاتتاۋ قاجەت - 4208 ادام. باۋىر ترانسپلانتاتتاۋىن – 293، جۇرەك ترانسپلانتاتتاۋىن – 208، وكپە ترانسپلانتاتتاۋىن 30 پاتسيەنت كەزەكتە.
سوڭعى جىلدارى قازاقستاندا ترانسپلانتاتتاۋ سانى ارتتى. 2023-جىلى 236 وپەراتسيا جاسالسا، 2024-جىلى – 260، 2025-جىلى - 310 وپەراتسيا جۇرگىزىلدى. 2026 -جىلدىڭ العاشقى جارتىجىلدىعىندا تاعى 150 ترانسپلانتاتتاۋ جاسالدى، ونىڭ 30 ى قايتىس بولعان دونورلاردان الىنعان اعزالار ارقىلى ورىندالدى،- دەلىنگەن د س م حابارلاماسىندا.
قايتىس بولعاننان كەيىنگى الەۋەتتى دونورلاردىڭ سانى ارتىپ كەلەدى
- قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلىقتى دامىتۋ باعىتىندا دا وڭ ديناميكا بايقالادى. ەگەر 2023-جىلى 49 الەۋەتتى دونور انىقتالسا، 2024-جىلى – 86، ال 2025-جىلى ولاردىڭ سانى 186 عا جەتتى. 2026 -جىلدىڭ العاشقى جارتىجىلدىعىندا تاعى 108 الەۋەتتى دونور انىقتالدى. سەگىز جاعدايدا مۋلتياعزالىق الۋ جۇرگىزىلدى، ياعني ءبىر دونوردىڭ اعزالارى بىرنەشە پاتسيەنتكە كومەك كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا
بۇل رەتتە الەۋەتتى دونور - اعزالارى اۆتوماتتى تۇردە الىناتىن ادام ەمەس.
اڭگىمە دارىگەرلەر كونسيليۋمى بەلگىلەنگەن تارتىپپەن مي ءولىمىن انىقتاعان جانە دونورلىققا قويىلاتىن مەديتسينالىق ولشەمشارتتارعا سايكەس كەلەتىن پاتسيەنت تۋرالى بولىپ وتىر. وسىدان كەيىن ادامنىڭ كوزى تىرىسىندەگى ەرىك ءبىلدىرۋى تەكسەرىلىپ، زاڭنامادا كوزدەلگەن بارلىق ءراسىم جۇرگىزىلەدى.
بۇگىندە قازاقستان ازاماتتارى قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلىققا قاتىستى ءوز شەشىمىن الدىن الا eGov ارقىلى تىركەي الادى.
- قازىرگى تاڭدا مۇنداي تاڭداۋدى 172283 ادام جاسادى. ونىڭ ىشىندە 16109 ادام قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلىققا كەلىسىمىن بىلدىرسە، 156174 ادام باس تارتقان،-دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلىق تۋرالى شەشىم - ادامنىڭ جەكە ءارى ەرىكتى تاڭداۋى. دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ مىندەتى - ازاماتقا دۇرىس شەشىم قابىلداۋى ءۇشىن شىنايى ءارى تۇسىنىكتى اقپارات ۇسىنۋ.
دونورلىققا ارنالعان باستامالار مەديتسينا ماماندارىن عانا ەمەس، پاتسيەنتتەردى، ولاردىڭ وتباسىلارىن، قوعامدىق ۇيىمداردى جانە مىڭداعان بەيجاي قارامايتىن ازاماتتاردى بىرىكتىرىپ كەلەدى.
ماسەلەن، 9-تامىزدا استانادا «Heart Center Foundation» قوعامدىق قورى ۇيىمداستىرعان جىل سايىنعى Jüregىmnىٌ Jەٌىmpazy قايىرىمدىلىق جۇگىرىس- فەستيۆالى ءوتتى. ءىس-شاراعا شامامەن 7 مىڭ ادام قاتىستى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ ترانسپلانتاتتاۋ جانە جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق قىزمەتتەردى ۇيلەستىرۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق ورتالىعى ءداستۇرلى تۇردە ءىس-شارانىڭ ارىپتەسى بولدى.
مۇنداي باستامالار دونورلىق تۋرالى قاراپايىم ءارى تۇسىنىكتى تىلدە - ادام ءومىرىنىڭ قۇندىلىعى، ءوزارا قولداۋ جانە ترانسپلانتاتتاۋعا مۇقتاج ادامدارعا كومەكتەسۋ مۇمكىندىگى تۇرعىسىنان ايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
رەسپۋبليكالىق ورتالىق ترانسپلانتاتتاۋ قىزمەتىن دامىتۋ، دونورلىقتى ۇيلەستىرۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ، مەديتسينا ماماندارىن دايارلاۋ جانە حالىقتىڭ حاباردارلىعىن ارتتىرۋ باعىتىنداعى جۇمىستاردى جالعاستىرۋدا.
بۇگىندە كۇتۋ پاراعىندا 4739 ادام تۇر. بۇل ساننىڭ ءارقايسىسىنىڭ ارتىندا ناقتى پاتسيەنت پەن وتباسى تۇر. ال دونورلىق اعزا ولار ءۇشىن ءومىردى ساقتاپ قالۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ءۇمىت بولۋى مۇمكىن.
ەسكە سالساق دونور مەن رەتسيپيەنتتىڭ سايكەستىگىن باعالايتىن AI قالاي جۇمىس ىستەيتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.