ەلدە كادر تاپشى وڭىرلەرگە كوشىپ بارعاندارعا باسپانا الۋعا 7 ميلليون تەڭگەگە دەيىن بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كادر تاپشىلىعى بار وڭىرلەرگە ەرىكتى تۇردە قونىس اۋدارۋ باعدارلاماسى جاڭارتىلىپ، وعان قاتىسۋشىلارعا كورسەتىلەتىن مەملەكەتتىك قولداۋ كۇشەيتىلدى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەندى ەكونوميكالىق ۇتقىرلىق سەرتيفيكاتىنىڭ ەڭ جوعارى مولشەرى 7 ميلليون تەڭگەگە دەيىن (1625 ا ە ك) ۇلعايتىلدى. بۇل قاراجاتتى جاڭا وڭىردەن تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا پايدالانۋعا بولادى.
- باعدارلاما اياسىندا قونىس اۋدارۋشىلارعا كوشۋ شىعىندارىنا سۋبسيديا بەرىلەدى، تۇرعىن ءۇيدى جالداۋ مەن كوممۋنالدىق قىزمەت اقىسى وتەلەدى. سونداي-اق جۇمىسقا ورنالاسۋعا قولداۋ كورسەتىلىپ، جاڭا وڭىرگە كوشپەي تۇرىپ-اق بوس جۇمىس ورىندارىن تاڭداۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بيىلدان باستاپ باعدارلاماعا تەك جۇمىسسىز ازاماتتار عانا ەمەس، ەڭبەك نارىعىندا سۇرانىسقا يە ماماندار مەن شارۋا جانە فەرمەر قوجالىقتارىنىڭ باسشىلارى دا قاتىسا الادى.
باعدارلاما تولىق سيفرلىق فورماتقا كوشىرىلدى. ءوتىنىش بەرۋ شارتتارىمەن، سۇرانىسقا يە ماماندىقتارمەن جانە بوس جۇمىس ورىندارىمەن migration.enbek.kz پورتالىندا تانىسۋعا بولادى.
مينيسترلىكتىڭ دەرەگىنشە، 2017-جىلدان بەرى باعدارلاماعا 73,9 مىڭ ادام قاتىسىپ، ولاردىڭ 31 مىڭى تۇراقتى جۇمىسپەن قامتىلعان.