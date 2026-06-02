ەلدە جۇمىسپەن قامتىلعان حالىقتىڭ سانى قانشا
استانا. KAZINFORM - بەلسەندى جۇمىس ىستەپ تۇرعان زاڭدى تۇلعالاردىڭ سانى 174 مىڭدى قۇرادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ ءمالىم ەتتى.
- ەڭبەك مينيسترلىگى جۇمىسكەرلەردىڭ ەڭبەك قۇقىقتارىن قورعاۋ بويىنشا بەلسەندى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر. جۇمىسكەردىڭ ەڭبەك قىزمەتىن زاڭداستىرۋ جانە ساقتاندىرۋ جۇيەسىمەن قامتۋ ماسەلەلەرىن دە قولعا العان. ستاتيستيكا دەرەكتەرى بويىنشا قازىرگى كەزەڭدە جۇمىسپەن قامتىلعان حالىق سانى 9,4 ميلليون ادامدى قۇرادى. سونىڭ ىشىندە 7,3 ميلليونى-جالدامالى جۇمىسكەرلەر،-دەدى ا. ەرتايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، «HR Enbek» جۇيەسىندە 6,7 ميلليون ەڭبەك شارتى تىركەلگەن.
بۇل جالدامالى جۇمىسكەرلەردىڭ 92 پايىزىن قامتيدى. ازاماتتىق-قۇقىقتىق سيپاتتاعى شارتتار نەگىزىندە شامامەن 575 مىڭ ادام ءوز قىزمەتىن جۇزەگە اسىرادى.
- بەلسەندى جۇمىس ىستەپ تۇرعان زاڭدى تۇلعالاردىڭ سانى 174 مىڭدى قۇرادى، ونىڭ ىشىندە 1200 ى ءىرى، 2900 ى ورتا جانە 169 مىڭى شاعىن كاسىپورىن. جۇمىسكەرلەردى جازاتايىم وقيعالاردان مىندەتتى ساقتاندىرۋ ارقىلى الەۋمەتتىك قورعاۋ جونىندەگى جۇمىس اياسىندا 118 مىڭ كاسىپورىن قامتىلدى نەمەسە جۇمىس ىستەپ تۇرعان زاڭدى تۇلعالاردىڭ 68 پايىزىن قۇرادى. بۇگىندە 19 مىڭ ۇجىمدىق شارت سيفرلاندىرىلدى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسە كوپ،-دەدى مينيستر.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، اسقاربەك ەرتايەۆ 480 مىڭعا جۋىق ادام ەڭبەك جاعدايلارى زياندى جانە قاۋىپتى جۇمىستاردا ىستەيتىنىن ايتتى.