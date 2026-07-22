ەلدە جۇك جانە جولاۋشىلار تاسىمالىنىڭ كولەمى ارتتى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا قازاقستاندا بارلىق كولىك تۇرىمەن 979,4 ميلليون جولاۋشى تاسىمالداندى، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 5,5 پايىز ارتىق. وسى كەزەڭدە جولاۋشىلار اينالىمى 5,1 پايىز ءوستى.
جولاۋشىلار تاسىمالىنىڭ نەگىزگى ۇلەسى ءداستۇرلى تۇردە اۆتوموبيل كولىگىنە تيەسىلى بولدى. اۆتوموبيل كولىگىمەن 962,7 ميلليون جولاۋشى تاسىمالداندى. التى اي ىشىندە تەمىرجول كولىگىنىڭ قىزمەتىن - 9,2 ميلليون، اۋە كولىگىن - 7,4 ميلليون، تەڭىز كولىگىن - 14 مىڭ جولاۋشى پايدالانعان. جولاۋشىلار تاسىمالىنان تۇسكەن كاسىپورىنداردىڭ كىرىسى 0,8 ميلليارد تەڭگە.
- جولاۋشىلار اينالىمىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى قوستاناي وبلىسىندا تىركەلدى - 62,7 پايىز. سونداي-اق ايتارلىقتاي ءوسىم الماتى قالاسىندا - 22,3 پايىز، اقمولا وبلىسىندا - 20,6 پايىز جانە شىمكەنت قالاسىندا - 19,2 پايىز بايقالدى. الماتى وبلىسىندا جولاۋشىلار اينالىمى 15,8 پايىز، قاراعاندى وبلىسىندا - 14,2 پايىز، جەتىسۋ وبلىسىندا - 13,6 پايىز، باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 10 پايىز ءوستى. جامبىل جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا ءوسىم 8,9 پايىز، اقتوبە وبلىسىندا - 4,6 پايىز، اباي وبلىسىندا - 2,3 پايىز بولدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جۇك تاسىمالىندا دا وڭ ءۇردىس ساقتالدى. قاڭتار- ماۋسىم ايلارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جۇك اينالىمى وتكەن جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىمەن سالىستىرعاندا 2 پايىز ارتىپ، 255,8 ميلليارد توننا- كيلومەتر.
- جۇك اينالىمىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى جەتىسۋ وبلىسىندا - 16,3 پايىز جانە اباي وبلىسىندا - 12,2 پايىز تىركەلدى. قىزىلوردا وبلىسىندا كورسەتكىش 8,7 پايىز، استانا قالاسىندا - 8,5 پايىز، اقتوبە وبلىسىندا - 6,9 پايىز، تۇركىستان وبلىسىندا - 5,8 پايىز، اقمولا وبلىسىندا - 4,9 پايىز، ۇلىتاۋ وبلىسىندا - 4,6 پايىز، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 2,5 پايىز ءوستى. سونداي-اق باتىس قازاقستان، جامبىل جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا ءوسىم 1,9 پايىزدان، الماتى قالاسىندا - 0,4 پايىز، قوستاناي وبلىسىندا - 0,2 پايىز بولدى، - دەلىنگەن ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى تاراتقان حابارلامادا.