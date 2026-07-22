KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلدە جۇك جانە جولاۋشىلار تاسىمالىنىڭ كولەمى ارتتى

    استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا قازاقستاندا بارلىق كولىك تۇرىمەن 979,4 ميلليون جولاۋشى تاسىمالداندى، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 5,5 پايىز ارتىق. وسى كەزەڭدە جولاۋشىلار اينالىمى 5,1 پايىز ءوستى.

    哈萨克斯坦上半年客货运输双增长 客运量突破9.79亿人次
    فوتو: كولىك مينيسترلىگى

    جولاۋشىلار تاسىمالىنىڭ نەگىزگى ۇلەسى ءداستۇرلى تۇردە اۆتوموبيل كولىگىنە تيەسىلى بولدى. اۆتوموبيل كولىگىمەن 962,7 ميلليون جولاۋشى تاسىمالداندى. التى اي ىشىندە تەمىرجول كولىگىنىڭ قىزمەتىن - 9,2 ميلليون، اۋە كولىگىن - 7,4 ميلليون، تەڭىز كولىگىن - 14 مىڭ جولاۋشى پايدالانعان. جولاۋشىلار تاسىمالىنان تۇسكەن كاسىپورىنداردىڭ كىرىسى 0,8 ميلليارد تەڭگە.

    - جولاۋشىلار اينالىمىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى قوستاناي وبلىسىندا تىركەلدى - 62,7 پايىز. سونداي-اق ايتارلىقتاي ءوسىم الماتى قالاسىندا - 22,3 پايىز، اقمولا وبلىسىندا - 20,6 پايىز جانە شىمكەنت قالاسىندا - 19,2 پايىز بايقالدى. الماتى وبلىسىندا جولاۋشىلار اينالىمى 15,8 پايىز، قاراعاندى وبلىسىندا - 14,2 پايىز، جەتىسۋ وبلىسىندا - 13,6 پايىز، باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 10 پايىز ءوستى. جامبىل جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا ءوسىم 8,9 پايىز، اقتوبە وبلىسىندا - 4,6 پايىز، اباي وبلىسىندا - 2,3 پايىز بولدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    جۇك تاسىمالىندا دا وڭ ءۇردىس ساقتالدى. قاڭتار- ماۋسىم ايلارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جۇك اينالىمى وتكەن جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىمەن سالىستىرعاندا 2 پايىز ارتىپ، 255,8 ميلليارد توننا- كيلومەتر.

    - جۇك اينالىمىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى جەتىسۋ وبلىسىندا - 16,3 پايىز جانە اباي وبلىسىندا - 12,2 پايىز تىركەلدى. قىزىلوردا وبلىسىندا كورسەتكىش 8,7 پايىز، استانا قالاسىندا - 8,5 پايىز، اقتوبە وبلىسىندا - 6,9 پايىز، تۇركىستان وبلىسىندا - 5,8 پايىز، اقمولا وبلىسىندا - 4,9 پايىز، ۇلىتاۋ وبلىسىندا - 4,6 پايىز، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 2,5 پايىز ءوستى. سونداي-اق باتىس قازاقستان، جامبىل جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا ءوسىم 1,9 پايىزدان، الماتى قالاسىندا - 0,4 پايىز، قوستاناي وبلىسىندا - 0,2 پايىز بولدى، - دەلىنگەن ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى تاراتقان حابارلامادا.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور