ەل حالقىنىڭ بانكتەرگە قارىزى 26 تريلليون تەڭگەدەن استى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى شىلدەدە قازاقستانداعى حالىققا بەرىلگەن كرەديتتەردىڭ جالپى پورتفەلى 1,2 پايىز ءوسىپ، 26,1 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. جىل باسىنان بەرى بۇل كورسەتكىش 5,5 پايىزعا ارتقان.
قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ۇلتتىق ۆاليۋتادا بەرىلگەن كرەديتتەردىڭ ىشىندە تۇتىنۋشىلىق قارىز كولەمى 0,7 پايىز ءوسىپ، 17,4 تريلليون تەڭگە بولدى. ال يپوتەكالىق قارىز 2,4 پايىز ۇلعايىپ، 7,6 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. جىل باسىنان بەرى يپوتەكالىق كرەديت كولەمى 9,7 پايىز وسكەن.
شىلدەدە حالىققا تەڭگەمەن بەرىلگەن كرەديتتەر بويىنشا ورتاشا سارالانعان سىياقى مولشەرلەمەسى 20,3 پايىز بولدى. ماۋسىمدا بۇل كورسەتكىش 19,5 پايىز بولعان.
ءوسىم نەگىزىنەن تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەر بويىنشا مولشەرلەمەنىڭ 1,5 پايىزدىق تارماققا كوتەرىلىپ، 22,5 پايىزعا جەتۋىمەن بايلانىستى.
ال بيزنەسكە ۇلتتىق ۆاليۋتادا بەرىلگەن كرەديتتەردىڭ ورتاشا مولشەرلەمەسى 21,5 پايىزعا دەيىن تومەندەدى. بۇل ءىرى بيزنەسكە بەرىلەتىن كرەديتتەر بويىنشا مولشەرلەمەنىڭ 0,6 پايىزدىق تارماققا ازايىپ، 18,8 پايىزعا تۇسۋىنە بايلانىستى بولدى.
پروبلەمالىق قارىز كولەمى قانداي؟
2026-جىلعى 1-تامىزداعى جاعداي بويىنشا بانكتەردەگى 90 كۇننەن استام مەرزىمى وتكەن قارىزداردىڭ ۇلەسى 4,1 پايىز دەڭگەيىندە ساقتالدى. مۇنداي قارىزداردىڭ جالپى كولەمى 1,9 تريلليون تەڭگە بولدى.
حالىقتىڭ كرەديت پورتفەلىندەگى NPL90+ قارىزداردىڭ ۇلەسى 0,1 پايىزدىق تارماققا تومەندەپ، 4,7 پايىز بولدى. اقشالاي كولەمدە بۇل - 1,2 تريلليون تەڭگە.
ال بيزنەس كرەديتتەرىندەگى پروبلەمالىق قارىزداردىڭ ۇلەسى كەرىسىنشە 0,1 پايىزدىق تارماققا ءوسىپ، 3,9 پايىزعا جەتتى. ونىڭ كولەمى - 625 ميلليارد تەڭگە.
جۇمىس ىستەمەيتىن قارىزداردى پروۆيزيالارمەن جابۋ دەڭگەيى 60,4 پايىز بولدى. ءبىر اي بۇرىن بۇل كورسەتكىش 60,7 پايىز بولعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا يپوتەكانىڭ ۇلەسى كۇرت ءوسىپ، كرەديت ءوسىمىنىڭ 46,6 پايىز بولعانىن جازعانبىز.