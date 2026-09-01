ەلدە شىعارىلعان اۆتوكولىكتەر سانى قانشالىقتى ارتتى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى جەتى اي قورىتىندىسى بويىنشا ەلدە اۆتوكولىك ءوندىرىسى 33,3 پايىزعا ءوستى. تەك شىلدە ايىندا قازاقستاندا 15 مىڭنان استام تەحنيكا شىعارىلعان.
ق ر ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگىنشە، 2026-جىلعى قاڭتار-شىلدەدە قازاقستانداعى كاسىپورىندار 111115 اۆتوكولىك جانە باسقا دا تەحنيكانى شىعاردى. بۇل بىلتىرعى سايكەس كەزەڭدەگى كورسەتكىشتەن (83378) 33,3 پايىزعا جوعارى. ماشينا جاساۋ سالاسىنىڭ قۇرىلىمىنداعى اۆتوموبيل جاساۋ ءوندىرىسىنىڭ ۇلەسى 40,5 پايىزدى قۇرادى. بيىل شىلدەدە قازاقستاندا 15026 اۆتوكولىك پەن باسقا تەحنيكا شىققان، بۇل بىلتىرعى شىلدەمەن سالىستىرعاندا 27 پايىزعا كوپ (11827).
«قازاقستاننىڭ اۆتوكولىك وداعى» (ق ا و) پرەزيدەنتى انار ماقاشيەۆانىڭ ايتۋىنشا، سالانىڭ دامۋىنا بيىل مودەلدىك قاتاردىڭ كەڭەيۋى مەن جاڭارۋى ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ جاتىر. بۇل ءوندىرىس پەن لوكاليزاتسيا دەڭگەيىنىڭ ءارى قاراي جوعارىلاۋىنا قوسىمشا مۇمكىندىك بەرەدى.
شىلدەدە زاۋىتتار 13984 جەڭىل اۆتوكولىك (31,8+ پايىز)، 587 جۇك كولىگى (6,5- پايىز)، 146 اۆتوبۋس (31,1- پايىز)، 37 ارنايى جانە مامانداندىرىلعان تەحنيكا، سونىمەن قاتار 272 تىركەمە جانە جارتىلاي تىركەمە ءوندىردى.
اتاپ ايتقاندا، 2026-جىلدىڭ جەتى ايىندا قازاقستان كاسىپورىندارى 102870 جەڭىل اۆتوكولىك (36,4+ پايىز)، 4009 جۇك كولىگى (2,0- پايىز)، 1612 اۆتوبۋس (18,4+ پايىز)، 594 ارنايى جانە مامانداندىرىلعان تەحنيكا (26,9+ پايىز)، 2030 تىركەمە جانە جارتىلاي تىركەمە (1,1- پايىز) شىعاردى.
ق ا و مالىمەتىنشە، قاڭتار-شىلدە ايلارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قوستانايداعى Allur («سارىارقا اۆتوپروم») 41010 اۆتوكولىك (10,4- پايىز) شىعاردى. الماتىداعى Astana Motors Manufacturing Kazakhstan 29077 اۆتوكولىك قۇراستىردى. Hyundai Trans Kazakhstan - 22809 اۆتوكولىك (26,3- پايىز)، ال Kia Qazaqstan 10792 اۆتوكولىك شىعاردى.
كوممەرتسيالىق تەحنيكا مەن مامانداندىرىلعان كولىك وندىرۋشىلەر اراسىندا سەماز - 1774 تەحنيكا، QazTehna - 1748 ،Hyundai Trans Almaty – 757، كاماز-ينجينيرينگ 694 تەحنيكا قۇراستىردى. سونىمەن قاتار Daewoo Bus Kazakhstan (337) ،Orbis Machinery (201) جانە «ۋرالسكاگرورەمماش» ا ق (122) كولىك ءوندىردى.
- 2026-جىلعى قاڭتار مەن شىلدە ارالىعىندا ەڭ كوپ شىعارىلعان اۆتوكولىكتەر قاتارىندا Hyundai (22779) ،Chevrolet (21177) ،Kia (13204) ،Changan (11384) ،Chery (8876)، Haval (7561) ،Jetour (5158) ،JAC (3980) ،Geely Galaxy (3049) جانە MG (1572) قامتىلعان، - دەپ اتالىپ وتكەن ق ا و اقپاراتىندا.
بيىل ەلدە 190 مىڭ اۆتوكولىك شىعارىلادى
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆتىڭ ايتۋىنشا، اۆتوكولىك ءوندىرىسى سالاسى قارقىندى دامىپ كەلە جاتىر.
اتاپ ايتقاندا، كەيىنگى 5 جىلدا سالاعا 457 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق ينۆەستيتسيا تارتىلدى. بىلتىر 171 مىڭنان استام اۆتوكولىك شىعارىلىپ، ءوندىرىس كولەمى 18 پايىزعا ارتتى.
- بۇل وڭ ديناميكا بيىل دا ساقتالادى. وسى جىلدىڭ 6 ايىندا 94400 كولىك شىعارىلدى، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 35 پايىزعا جوعارى. بيىلعى جوسپار - ءوندىرىس كولەمىن 11 پايىزعا ارتتىرىپ، 190 مىڭ كولىك شىعارۋ. جالپى بيىل اۆتوموبيل شىعارۋ سالاسى 131,1 پايىزعا ءوستى، - دەدى مينيستر.
ەرسايىن ناعاسپايەۆتىڭ مالىمدەۋىنشە، وتاندىق اۆتوموبيل ونەركاسىبىن ودان ءارى دامىتۋ جانە ونىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا مينيسترلىك نەگىزگى باعىتتاردى ايقىندادى.
اۆتونەسيەگە سۇرانىس كۇرت ارتتى
قازاقستاندا 2026-جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىندا بانكتەردىڭ نەسيە ونىمدەرىنە، ياعني يپوتەكا مەن اۆتونەسيەگە سۇرانىس ارتقان. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانكتىڭ بانكتەر اراسىندا جۇرگىزگەن ساۋالناماسىندا ايتىلدى.
اۆتونەسيە بويىنشا وتىنىشتەر سانى بىردەن 20 پايىز ءوسىپ، 1,5 ميلليونعا جەتتى. الايدا ءبىر ءوتىنىمنىڭ ورتاشا سوماسى 3 پايىز تومەندەپ، 7 ميلليون تەڭگە بولدى. سۇرانىستىڭ وسۋىنە اۆتوسالوندارداعى جەڭىلدىكتەر، سۋبسيديالانعان پايىزدىق مولشەرلەمەلەرى بار باعدارلامالار جانە بانكتەردىڭ رەسمي ديلەرلەرمەن ىنتىماقتاستىعىن كەڭەيتۋى اسەر ەتكەن. اۆتونەسيە بويىنشا ماقۇلداۋ دەڭگەيى 3 پايىزدىق تارماققا ءوسىپ، 18 پايىز بولدى.
ۇلتتىق بانكتىڭ ساۋالناماسىنا قاتىسقان بانكتەر 2026-جىلدىڭ ءۇشىنشى توقسانىندا يپوتەكا مەن اۆتونەسيەگە سۇرانىس ودان ءارى وسەدى دەپ بولجاپ وتىر.