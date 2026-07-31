ەلدە ءبىرقاتار ازىق-تۇلىك باعاسى ارزاندادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 29-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا قازاقستاندا اپتا ىشىندە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ ءبىرقاتارىنىڭ باعاسى ارزاندادى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى.
اپتا ىشىندە كارتوپتىڭ باعاسى - %2,8، قىزاناق -%2,4، الما - %1,9، قيار - %1,2، ءسابىز، قايماق جانە قارا شاي -%0,2، سونداي-اق تاۋىق ەتى، قاتتى جانە جارتىلاي قاتتى ىرىمشىك، مايلىلىعى %2-3 ايران -%0,1 ارزاندادى.
ەسەپتى اپتادا ۇن، ءبىرىنشى سۇرىپتى ۇننان پىسىرىلگەن بيداي نانى، جىلقى ەتى، سۇيەكتى سيىر ەتى، سونداي-اق مايلىلىعى %2,2 دان %6 عا دەيىنگى پاستەرلەنگەن، ۋلتراپاستەرلەنگەن جانە ستەريلدەنگەن ءسۇت باعاسى وزگەرىسسىز قالدى.