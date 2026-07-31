KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلدە ءبىرقاتار ازىق-تۇلىك باعاسى ارزاندادى

    استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 29-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا قازاقستاندا اپتا ىشىندە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ ءبىرقاتارىنىڭ باعاسى ارزاندادى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى.

    Азық-түлік
    Фото: Ұлттық статистика бюросы

    اپتا ىشىندە كارتوپتىڭ باعاسى - %2,8، قىزاناق -%2,4، الما - %1,9، قيار - %1,2، ءسابىز، قايماق جانە قارا شاي -%0,2، سونداي-اق تاۋىق ەتى، قاتتى جانە جارتىلاي قاتتى ىرىمشىك، مايلىلىعى %2-3 ايران -%0,1 ارزاندادى.

    ەسەپتى اپتادا ۇن، ءبىرىنشى سۇرىپتى ۇننان پىسىرىلگەن بيداي نانى، جىلقى ەتى، سۇيەكتى سيىر ەتى، سونداي-اق مايلىلىعى %2,2 دان %6 عا دەيىنگى پاستەرلەنگەن، ۋلتراپاستەرلەنگەن جانە ستەريلدەنگەن ءسۇت باعاسى وزگەرىسسىز قالدى.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور