ەلدە ءبىر گرام التىن قانشا تۇرادى
استانا. KAZINFORM - التىن باعاسى تاياۋداعى وسىمنەن كەيىن قايتا ءتۇستى.
ۇلتتىق بانكتىڭ 21-مامىرداعى ەسەبىنە سايكەس، ءبىر گرام التىننىڭ باعاسى 68900,15 تەڭگە بولدى.
ءبىر اپتا بۇرىن باعالى مەتالل باعاسىنىڭ ءبىر گرامى 71481,36 تەڭگە بولعان ەدى.
وسىلايشا ءبىر اپتا ىشىندە التىن باعاسى 2581,21 تەڭگەگە تومەندەدى.
World Gold Council مالىمەتىنە سايكەس، 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا الەمدە التىنعا دەگەن سۇرانىس %2 عا ارتىپ، 1231 تونناعا جەتكەن. باعانىڭ كۇرت قىمباتتاۋىنىڭ ناتيجەسىندە التىنعا سۇرانىستىڭ جالپى قۇنى $193 ميلليارد دوللار بولدى.
سۇرانىستىڭ ارتۋىنا التىن قۇيمالارى مەن مونەتالارعا سالىنعان ينۆەستيتسيا اسەر ەتتى. اتالعان سالادا سۇرانىس %42 عا ارتىپ، 474 تونناعا جەتكەن. بۇل توقسان ىشىندەگى ەكىنشى ءىرى كورسەتكىشكە اينالدى. التىنعا قىزىعۋشىلىق تانىتقاندار قاتارىندا ازيا ينۆەستورلارى كوش باستاپ تۇر.
التىننان جاسالعان اشەكەي بۇيىمدارعا سۇرانىس %23 عا تۇسكەن. بۇعان مەتالدىڭ قىمباتتاۋى سەبەپ بولىپ وتىر. سونىمەن قاتار الەمنىڭ ورتالىق بانكتەرى التىن رەزەرۆىن ارتتىرىپ، 4 ايدا 244 تونناسىن ساتىپ العان.
ايتا كەتەلىك الەمدىك نارىقتا دا التىن باعاسى جوعارى دەڭگەيدە ساقتالىپ وتىر. ساراپشىلار مۇنى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى بەيبىت كەلىسىمگە قاتىستى جاڭالىقتاردىڭ كۇتىلۋىمەن بايلانىستىرادى.
اۋدارعان: داريا عۇمار