ەلدە ءبىر گرام التىن قانشا تۇرادى
استانا. KAZINFORM - باعالى مەتالدىڭ باعاسى ءبىر اپتا ىشىندە 4500 تەڭگەدەن استامعا ءوستى.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 13-تامىزداعى مالىمەتىنە سايكەس، ءبىر گرام التىننىڭ باعاسى 66004,73 تەڭگە.
ءبىر اپتا بۇرىن باعالى مەتالدىڭ ءبىر گرامى 61 444,62 تەڭگە بولعان. وسىلايشا جەتى كۇن ىشىندە التىننىڭ باعاسى 4560,11 تەڭگەگە وسكەن.
ايتا كەتەيىك، التىننىڭ باعاسى مۇنداي دەڭگەيگە ماۋسىم ايىنان بەرى العاش رەت جەتىپ وتىر. سوڭعى رەت ءبىر گرام التىننىڭ قۇنى 66877,40 تەڭگەگە 19-ماۋسىمدا جەتكەن. وسىدان كەيىن ونىڭ باعاسى تومەندەگەن ەدى.
جالپى قازاقستاندا 2026-جىلى التىن باعاسىنىڭ شارىقتاۋ شەگى جىل باسىندا بايقالدى. 30-قاڭتاردا ءبىر گرام التىننىڭ قۇنى 89002,60 تەڭگەگە دەيىن جەتكەن. ال 4-ناۋرىزدا التىن باعاسىنىڭ تاعى ءبىر ايتارلىقتاي شارىقتاپ، ءبىر گرامى 84355,16 تەڭگە بولدى.
سونداي-اق 12-تامىزدا الەمدىك نارىقتا التىن باعاسى ەكى ايدان استام ۋاقىتتاعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە كوتەرىلدى. سپوت باعاسى %0,9 عا ءوسىپ، ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن 4406,64 دوللارعا جەتتى. ساۋدا-ساتتىق بارىسىندا ءوسىم %1 دان استى.
13-تامىزدا التىن باعاسى ەكى ايداعى ماكسيمۋمعا جاقىن دەڭگەيدە ساقتالدى - ءبىر ترويا ۋنتسياسى شامامەن 4408 دوللار بولدى.