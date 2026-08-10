KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلدە بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانشا

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جانار-جاعارماي باعاسى وڭىرگە جانە ناقتى جانارماي قۇيۋ ستانتسياسىنا بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى.

    Британские водители стали чаще красть топливо из-за подорожания бензина
    Фото: Рixabay

    10-تامىزداعى جاعداي بويىنشا وتىن باعاسى تومەندەگىدەي:

    ا ي-92

    استانا: 247 تەڭگە/ليتر؛

    الماتى: 245-249 تەڭگە/ليتر؛

    شىمكەنت: 232-235 تەڭگە/ليتر.

    ا ي-95

    استانا: 315-319 تەڭگە/ليتر؛

    الماتى: 320-327 تەڭگە/ليتر؛

    شىمكەنت: 304-306 تەڭگە/ليتر.

    ا ي-98

    استانا: 355-365 تەڭگە/ليتر؛

    الماتى: 360-380 تەڭگە/ليتر؛

    شىمكەنت: 345-350 تەڭگە/ليتر.

    ديزەل وتىنى

    استانا: 335-337 تەڭگە/ليتر؛

    الماتى: 343-345 تەڭگە/ليتر؛

    شىمكەنت: 340-343 تەڭگە/ليتر.

    اۆتوگاز

    استانا: 112 تەڭگە/ليتر؛

    الماتى: 112 تەڭگە/ليتر؛

    شىمكەنت: 102 تەڭگە/ليتر.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىنداعى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامىن ۇسىنعان ەدىك.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور