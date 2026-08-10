ەلدە بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانشا
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جانار-جاعارماي باعاسى وڭىرگە جانە ناقتى جانارماي قۇيۋ ستانتسياسىنا بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى.
10-تامىزداعى جاعداي بويىنشا وتىن باعاسى تومەندەگىدەي:
ا ي-92
استانا: 247 تەڭگە/ليتر؛
الماتى: 245-249 تەڭگە/ليتر؛
شىمكەنت: 232-235 تەڭگە/ليتر.
ا ي-95
استانا: 315-319 تەڭگە/ليتر؛
الماتى: 320-327 تەڭگە/ليتر؛
شىمكەنت: 304-306 تەڭگە/ليتر.
ا ي-98
استانا: 355-365 تەڭگە/ليتر؛
الماتى: 360-380 تەڭگە/ليتر؛
شىمكەنت: 345-350 تەڭگە/ليتر.
ديزەل وتىنى
استانا: 335-337 تەڭگە/ليتر؛
الماتى: 343-345 تەڭگە/ليتر؛
شىمكەنت: 340-343 تەڭگە/ليتر.
اۆتوگاز
استانا: 112 تەڭگە/ليتر؛
الماتى: 112 تەڭگە/ليتر؛
شىمكەنت: 102 تەڭگە/ليتر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىنداعى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامىن ۇسىنعان ەدىك.