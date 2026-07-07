ەلدە بەنزين تاپشىلىعىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن قانداي شارالار قابىلدانىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ىشكى نارىعىندا جانار-جاعارماي تاپشىلىعى بولمايدى.
بۇل تۋرالى بريفينگ بارىسىندا جۋرناليستەردىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن ق ر ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ ءمالىم ەتتى.
جۋرناليستەر ومبى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنداعى جاعدايدىڭ قازاقستاننىڭ ىشكى نارىعىنا اسەرى جانە سولتۇستىك وڭىرلەردەن رەسەيگە بەنزين اكەتىلىپ جاتقانى تۋرالى اقپاراتقا قاتىستى سۇراق قويدى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، رەسەيدەگى اتالعان جاعداي قازاقستاننىڭ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ جۇمىسىنا اسەر ەتپەيدى.
- ومبى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىندا بولعان جاعداي ءبىزدىڭ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنا ەشقانداي اسەرىن تيگىزبەيدى. ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ۇلتتىق كومپانيالارمەن بىرلەسىپ، ىشكى جانار- جاعارماي بالانسىن جانە قورىن قالىپتاستىردى. بۇل حالىقتى تۇراقتى قامتاماسىز ەتۋگە جاعداي جاساپ وتىر،- دەدى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، جانار-جاعارماي نارىعىنداعى تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ ءۇشىن مەملەكەت شەكارادان كولىك قۇرالدارىنىڭ وتۋىنە قاتىستى قوسىمشا شارالار قابىلداعان.
- جۇك كولىكتەرى مەن جەڭىل اۆتوكولىكتەردىڭ تاۋلىگىنە ءبىر رەتتەن ارتىق ءبىزدىڭ مەملەكەتكە كىرىپ، ءبىزدىڭ مەملەكەتتەن شىعا المايدى. بۇل شارالار جانار-جاعارماي قۇيۋ ستانتسيالارىنداعى جانار-جاعارماي بالانسىن ساقتاپ قالۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر،- دەدى ول.
ۆيتسە-مينيستر وتاندىق مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ىشكى نارىقتا قانداي دا ءبىر جانار-جاعارماي تاپشىلىعى بولادى دەگەن ءسوز ول شىندىققا جاتپايدى. سوندىقتان تەك رەسمي اقپاراتقا سۇيەنۋدى سۇرايمىز،- دەدى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ.
سونىمەن قاتار ول قازاقستاننان رەسەيگە بەنزيننىڭ باقىلاۋسىز شىعارىلىپ جاتقانى تۋرالى اقپاراتقا تۇسىنىكتەمە بەردى. ۆيتسە- مينيستر زاڭسىز جانار-جاعارماي اكەتۋ فاكتىلەرىن انىقتاۋ بويىنشا ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.
بريفينگ بارىسىندا سۇيىتىلعان مۇناي گازىنىڭ باعاسىنا قاتىستى دا سۇراق قويىلدى.
قايىرحان تۇتقىشبايەۆ جاقىن ارادا سۇيىتىلعان گاز باعاسىن كوتەرۋ تۋرالى اقپاراتتىڭ شىندىققا جاناسپايتىنىن مالىمدەدى.
- قازىرگى تاڭدا سۇيىتىلعان مۇناي گازىنىڭ باعاسىن كوتەرۋ ماسەلەسى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى تاراپىنان قاراستىرىلىپ وتىرعان جوق، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قىرعىزستاننىڭ بەنزين جەتكىزۋ جونىندەگى ءوتىنىشىن قاراستىرىپ جاتقانى ايتىلدى.