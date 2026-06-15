ەل بويىنشا داۋىلدى ەسكەرتۋ: جەل كۇشەيىپ، بۇرشاق جاۋادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك سينوپتيكتەرى ەرتەڭ، 15-ماۋسىمدا ەلدىڭ باسىم بولىگىندە قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان، باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا ەكپىنى 15 م/س. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتوبەدە كەي ۋاقىتتاردا جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق، داۋىل كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان، باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىس بويىنشا جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى. اتىراۋدا كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا ەكپىنى 15-20 م/س. كۇندىز 35-37 گرادۋس قاتتى ىستىق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە توتەنشە جانە جوعارى ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ باتىسىندا، ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى. الماتىدا جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى. قونايەۆتا كۇندىز 35-36 گرادۋس قاتتى ىستىق كۇتىلەدى. جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. ىلە الاتاۋى (الماتى قالاسىنىڭ مەدەۋ جانە بوستاندىق اۋداندارىنىڭ تاۋلى ايماقتارى) بويىنشا: 15-ماۋسىمدا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كەي ۋاقىتتاردا ەكپىنى 15-20 م/س.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ازداعان جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا بۇرشاق كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. پەتروپاۆلدا تۇندە ازداعان جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، وبلىستىڭ باتىسىندا، ورتالىعىندا كەي ۋاقىتتاردا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق، داۋىل كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتاۋدا كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىس بويىنشا 39 گرادۋس قاتتى ىستىق كۇتىلەدى. وبلىس بويىنشا جوعارى ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ باتىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى كۇتىلەدى. تارازدا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س كۇتىلەدى. جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، بۇرشاق، داۋىل كۇتىلەدى. باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، وبلىستىڭ شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. پاۆلوداردا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق كۇتىلەدى. باتىستان جەل سوعادى، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىك- باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، وبلىستىڭ قيىر باتىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. ورالدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق، داۋىل كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا 15-20، ەكپىنى 23 م/س. كۇندىز وبلىس بويىنشا 35 گرادۋس قاتتى ىستىق كۇتىلەدى. وبلىس بويىنشا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. وسكەمەندە كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س. جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا بۇرشاق، داۋىل كۇتىلەدى. وڭتۇستىكتەن سوعاتىن جەل باتىسقا، سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە 15-20 م/س، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا 15-20، ەكپىنى 25 م/س. كۇندىز وبلىس بويىنشا 35-37 گرادۋس قاتتى ىستىق كۇتىلەدى. وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. سەمەيدە وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. وڭتۇستىكتەن سوعاتىن جەل باتىسقا، سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س. كۇندىز 35 گرادۋس قاتتى ىستىق كۇتىلەدى.
اقمولا وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق، داۋىل كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، وبلىستىڭ شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. كوكشەتاۋدا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز كەي ۋاقىتتاردا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق كۇتىلەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىك- شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە بۇرشاق، داۋىل كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. قوستانايدا كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرلى اۋداندارىندا 15-20 م/س. وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى كۇتىلەدى، وبلىستىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا، وڭتۇستىك- باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. شىمكەنتتە كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. تۇركىستاندا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
استانادا كەي ۋاقىتتاردا جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق، داۋىل كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان. باتىستان، سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س. جوعارى ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ باتىسىندا، ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى، وبلىستىڭ شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى كۇتىلەدى. قاراعاندىدا تۇندە جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق، داۋىل كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ شىعىسىندا تۇمان. سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س. جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. جەزقازعاندا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى.