ەل بويىنشا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - شىمكەنتتە، تۇركىستان، قىزىلوردا وبلىستارىندا، الماتى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا، قاراعاندى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، ۇلىتاۋ جانە اباي وبلىستارىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 40-44 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى دەپ كۇتىلەدى.
تۇركىستان، قىزىلوردا، اتىراۋ وبلىستارىندا، شىمكەنت قالاسىندا، سونداي-اق الماتى، جەتىسۋ، جامبىل، ماڭعىستاۋ، باتىس قازاقستان، اقتوبە، قوستاناي، اقمولا، قاراعاندى، شىعىس قازاقستان وبلىستارى مەن اباي وبلىسىنىڭ جەكەلەگەن اۋداندارىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ءبىرقاتار وڭىرلەردە جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە شكۆال(جەل جىلدامدىعىنىڭ كەنەتتەن جانە كۇرت 20-30 م/س نەمەسە ودان جوعارىعا دەيىن كۇشەيۋى – رەد.) كۇتىلەدى. نايزاعاي كەزىندە جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س دەيىن جەتۋى مۇمكىن.