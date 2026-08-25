ەل بويىنشا 5 ورمان ورتكە وراندى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلى 24-تامىزدا رەسپۋبليكا بويىنشا 5 ورمان ءورتى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وڭىرلەر بويىنشا:
اقتوبە وبلىسى - 1 ءورت؛
قاراعاندى وبلىسى - 1 ءورت؛
باتىس قازاقستان وبلىسى - 1 ءورت؛
قوستاناي وبلىسى - 1 ءورت؛
سەمەي موتر - 1 ءورت.
- ورمان القاپتارىنداعى ءورت قاۋىپسىزدىگى جاعدايىنا اۋەدەن جانە جەرۇستى باعىتتا تۇراقتى باقىلاۋ جۇرگىزىلۋدە. باقىلاۋ بارىسىندا ءورت بەلگىلەرى انىقتالعان جاعدايدا، ءتيىستى كۇشتەر مەن قۇرالدار جەدەل تۇردە وقيعا ورنىنا جونەلتىلەدى، - دەيدى قۇتقارۋشىلار.
قازىر ءورت وشاقتارىندا ورمان شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرى مەن ر م ق ك «قازاۆيا ورمان قورعاۋ» ماماندارى قاجەتتى جۇمىستاردى اتقارىپ جاتىر. ءورت ءسوندىرۋ توپتارىنىڭ نەگىزگى ماقساتى - جالىننىڭ تارالۋىن شەكتەۋ، ونىڭ كورشىلەس اۋماقتارعا وتۋىنە جول بەرمەۋ جانە ءورتتى تولىق ءسوندىرۋ.
ماماندار ءورتتى وقشاۋلاۋ، جانعان اۋماقتى قاۋىپسىزدەندىرۋ، سونداي-اق قايتا تۇتانۋ قاۋپىن بولدىرماۋ بويىنشا كەشەندى شارالار جۇرگىزىپ جاتىر.
- وسىعان وراي، تۇرعىندار مەن تابيعات اياسىنا دەمالۋعا شىعاتىن ازاماتتاردى ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرامىز. ورمان جانە دالا اۋماقتارىندا وت جاققان كەزدە بارىنشا ساقتىق تانىتىپ، ءورت شىعۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن ارەكەتتەرگە جول بەرمەۋ قاجەت. تابيعي ورتادا وتتى قاراۋسىز قالدىرماي، دەمالىس ورنىنان كەتەر الدىندا ونىڭ تولىق سوندىرىلگەنىنە كوز جەتكىزۋ ماڭىزدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان حابارلامادا.