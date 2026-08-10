ەلدە بالاباقشا ورىندارىن ءبولۋدىڭ جاڭا جۇيەسى ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەملەكەتتىك قىزمەتتەر كورسەتۋ مەن مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىن ورنالاستىرۋدىڭ جاڭا مەحانيزمىن ازىرلەدى.
بۇعان دەيىن بالاباقشا ورىندارىنا كەزەكتىڭ ۆەرتيكالدى قاعيداتپەن قالىپتاسۋى، مەملەكەتتىك تاپسىرىستىڭ ناقتى ءبىر مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمعا بەكىتىلۋى جانە قارجىلاندىرۋدىڭ ناقتى قاجەتتىلىككە ساي بولىنبەۋى ءبىرقاتار ماسەلەنى تۋىنداتتى. ولاردىڭ قاتارىندا جالعان كونتينگەنتتى تىركەۋ، بالاباقشالار اراسىنداعى باسەكەلەستىكتىڭ شەكتەلۋى جانە بيۋدجەت قاراجاتىنىڭ ءتيىمسىز پايدالانىلۋى بار.
جاڭا مەحانيزم اياسىندا دەرەكتەردىڭ دۇرىستىعىن تەكسەرىپ، بۇزۋشىلىقتاردى انىقتايتىن تاۋەكەلدەردى باسقارۋ جۇيەسى ەنگىزىلدى. بۇل سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىن بارىنشا ازايتۋعا جانە مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىن ءبولۋدىڭ وبەكتيۆتىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
قازىرگى تاڭدا ۆاۋچەرلىك قارجىلاندىرۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبا 20 قالا مەن 23 اۋداندا ىسكە اسىرىلۋدا. وعان 6 مىڭعا جۋىق مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىم قاتىسىپ جاتىر. جوبا اياسىندا 1 ميلليوننان استام ۆاۋچەر بەرىلدى.
جاڭا مەحانيزمدى ىسكە اسىرۋ ناتيجەسىندە مەكتەپكە دەيىنگى تاربيەمەن قامتىلعان بالالار سانى ارتتى. سونىمەن قاتار كەزەكتە تۇرعان 2-6 جاستاعى بالالار سانى 160 مىڭنان 23 مىڭعا دەيىن قىسقاردى.
پيلوتتىق جوبا اياسىندا 35 ميلليارد تەڭگەدەن استام بيۋدجەت قاراجاتى ۇنەمدەلدى. ۇنەمدەلگەن قاراجات ەسەبىنەن قوسىمشا ۆاۋچەرلەر بەرىلۋدە.
جاڭا مودەل مەملەكەتتىك كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋگە، بيۋدجەت قاراجاتىن ءتيىمدى پايدالانۋعا، سونداي-اق ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرىنىڭ ساپاسى مەن مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمداردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.