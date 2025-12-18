ل گ ب ت-نى ناسيحاتتاۋعا تىيىم سالۋ قازاقستاننىڭ حالىقارالىق مىندەتتەمەلەرىنە قايشى كەلمەي مە
استانا. KAZINFORM - ل گ ب ت-نى ناسيحاتتاۋعا تىيىم سالۋ قازاقستاننىڭ حالىقارالىق مىندەتتەمەلەرىنە قايشى كەلمەي مە؟ بۇل ساۋالعا بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا ادىلەت ۆيتسە-ءمينيسترى بوتاگوز جاقسەلەكوۆا جاۋاپ بەردى.
وتىرىس بارىسىندا سەناتور سەرگەتس ەرشوۆ ءداستۇرلى ەمەس جىنىستىق قاتىناستى ناسحيتتاۋعا تىيىم سالۋعا قاتىستى قوعامدا قىزۋ پىكىرتالاس ءجۇرىپ جاتقانىن ايتتى.
- پالاتاعا ازاماتتاردان دا، ءارتۇرلى ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردان، ونىڭ ىشىندە حالىقارالىق ۇيىمداردان دا وتىنىشتەر كەلىپ ءتۇسىپ جاتىر. ول وتىنىشتەردە قاراستىرىلىپ وتىرعان نورما قازاقستان قابىلداعان ادام قۇقىقتارى سالاسىنداعى حالىقارالىق مىندەتتەمەلەرگە قايشى كەلەدى دەگەن ۇستانىم ايتىلعان. وسىعان بايلانىستى ۋاكىلەتتى ورگانداردان سۇراقتارىما جاۋاپ بەرۋىن سۇرايمىن. مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنە: سىزدەردىڭ تاراپتان ۇ ە ۇ-لەرمەن، ونىڭ ىشىندە حالىقارالىق ۇيىمدارمەن اتالعان نورمانىڭ ماقساتتارى مەن مىندەتتەرى جان-جاقتى تۇسىندىرىلەتىن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى نەمەسە كەزدەسۋلەر وتكىزىلدى مە؟ سونداي-اق بۇل زاڭ قابىلدانعاننان كەيىن قانداي ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى؟ ال ادىلەت مينيسترلىگىنەن وسى نورمانىڭ قازاقستان راتيفيكاتسيالاعان ادام قۇقىقتارى سالاسىنداعى حالىقارالىق شارتتارعا سايكەس كەلمەيدى دەگەن جەكەلەگەن پىكىرلەرگە قۇقىقتىق باعا بەرۋدى سۇرايمىن، - دەدى دەپۋتات.
مادەنيەت جانە اقپارات ۆيتسە-ءمينيسترى ەۆگەني كوچەتوۆتىڭ ايتۋىنشا، تۇزەتۋلەردى تالقىلاۋ بارىسىندا بارلىق كەزەڭدە ادام قۇقىقتارىنىڭ ىرگەلى قاعيداتتارى، سونداي-اق كونستيتۋتسيا مەن ەلدىڭ حالىقارالىق مىندەتتەمەلەرىنە سايكەستىگى ساقتالعان.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، 2024 -جىلدىڭ ماۋسىم ايىنان، پەتيتسيا پورتالدا تالقىلانا باستاعان ساتتەن-اق جۇمىسقا سالالىق ۇ ە ۇ-لەرمەن قۇقىق قورعاۋ ۇيىمدارى تارتىلعان. وتىرىستار اشىق ءارى ترانسپارەنتتى فورماتتا وتكەن.
- ودان كەيىن ءتۇرلى الاڭداردا كەزدەسۋلەر وتكىزدىك. اتاپ ايتقاندا، ماۋسىم ايىندا ب ۇ ۇ-نىڭ ەۋروپالىق كەڭسەسىندە امبەباپ مەرزىمدى ەسەپتى قورعاۋ بارىسىندا وسى زاڭ نورمالارى ساراپشىلارعا ءتۇسىندىرىلدى. سونىمەن قاتار ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ جانىندا ە و-مەن بىرلەسكەن جۇمىس توبى بار. سول الاڭدا دا بۇل نورمالاردى ارىپتەستەرىمىزبەن تالقىلادىق. بۇدان بولەك، ازاماتتىق فورۋم بارىسىندا ءارتۇرلى مينيسترلىكتەر بازاسىندا، ونىڭ ىشىندە ادىلەت مينيسترلىگىمەن دە ارنايى الاڭدار ۇيىمداستىرىلىپ، ۇ ە ۇ-لەرمەن كەزدەسىپ، وسى ماسەلەنى تالقىلادىق. ياعني بۇل نورمالاردى تۇسىندىرۋدە كەمشىلىك بولعان جوق. ال بولاشاققا كەلسەك، ەگەر بۇل نورمالار سەناتتا ماقۇلدانسا، ولاردى اشىق تالقىلاۋعا قاجەتتىلىك بار ەكەنىن قازىردىڭ وزىندە كورىپ وتىرمىز. ويتكەنى قۇقىق قولدانۋعا قاتىستى ءبىرقاتار سۇراقتار بار. بارلىق تالقىلاۋ بارىنشا اشىق وتەتىنىنە سەندىرگىم كەلەدى، - دەدى ەۆگەني كوچەتوۆ.
ال ادىلەت ۆيتسە-ءمينيسترى بوتاگوز جاقسەلەكوۆا قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار حالىقارالىق شارتتارعا، ونىڭ ىشىندە پىكىر ءبىلدىرۋ ەركىندىگىنە بەلگىلى ءبىر شەكتەۋ قويۋعا جول بەرەتىن ازاماتتىق جانە ساياسي قۇقىقتار تۋرالى حالىقارالىق پاكتكە قاتىسۋشى ەكەنىن ءمالىم ەتتى.
- ءبىراق بۇل اتالعان پاكتىنىڭ 19-بابىنىڭ 3-تارماعىندا كوزدەلگەن. الايدا مۇنداي شەكتەۋلەر مىندەتتى تۇردە زاڭمەن بەكىتىلۋى جانە مەملەكەتتىك قاۋىپسىزدىك، قوعامدىق ءتارتىپ، ادامگەرشىلىك پەن دەنساۋلىقتى قورعاۋ مۇددەلەرىنەن تۋىنداۋى ءتيىس. ل گ ب ت-عا تيەسىلىلىك ماسەلەسىنە قاتىستى ايتار بولسام، بۇل قازاقستان زاڭناماسى بويىنشا دا، حالىقارالىق زاڭناما بويىنشا دا قۇقىق بۇزۋشىلىق بولىپ سانالمايدى. ول ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك بەلگىلەمەيمىز. بۇل تەك ل گ ب ت-نى جاريا تۇردە ناسيحاتتاۋعا قاتىستى. قورىتىندىلاي كەلە، بۇل نورما قازاقستان راتيفيكاتسيالاعان حالىقارالىق شارتتارعا سايكەس كەلەدى، - دەپ تۇيىندەدى ۆيتسە-مينيستر.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا وسكەلەڭ ۇرپاقتى ءداستۇرلى ەمەس جىنىستىق قاتىناستاردى ناسيحاتتاۋدان قورعايتىن زاڭ ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى.
بۇعان دەيىن مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ل گ ب ت-نى ناسيحاتتاۋعا تىيىم سالاتىن زاڭ نورماسىنا قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن ەدى.