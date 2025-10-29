ل گ ب ت-نى ناسيحاتتاۋعا ەرتەرەك تىيىم سالۋ قاجەت ەدى - يرينا سميرنوۆا
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىستىڭ جۇمىس توبى وتىرىسىندا ەلىمىزدە ل گ ب ت-نى ناسيحاتتاۋعا تىيىم سالاتىن تۇزەتۋلەر قابىلداندى. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتى يرينا سميرنوۆا ايتتى.
- كەشە اتالعان تۇزەتۋلەردى قاراپ، قابىلدادىق. ول ەرەجەلەر ناسيحاتقا تىيىم سالۋعا قاتىستى. وندا مۇنداي جىنىستىق كوزقاراسى بار ادامعا تىيىم سالىنباعان، ءار ادام ءوز ءومىرىن قالاۋىنشا پايدالانا الادى. ارينە، پەدوفيلدەردەن باسقا. ءبىراق، مۇنى ناسيحاتتاۋدىڭ قاجەت جوق. كىتاپ دۇكەنىنەن ل گ ب ت-نى ناسيحاتتايتىن باسىلىمداردى كوردىم. وندا ەكى حانزادا ءبىر-بىرىنە عاشىق بولىپ قالادى. مۇنداي وتە كوپ. وسىعان ۇقساس كەلەڭسىزدىكتەردى ناسيحاتتايتىن مۋلتفيلمدەر، جۋرنالدار، كوميكستەر بار، - دەدى ول پالاتانىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنە بەرگەن سۇحباتىندا.
ءماجىلىس دەپۋتاتى ءبىر جىنىستىق قاتىناستى ناسيحاتتاۋعا تىيىم سالۋ شارالارى ءسال كەش قولعا الىنعانىن جەتكىزدى.
- مۇنى كەشە دەپۋتاتتار دا ايتتى. ءسال كەشىگىپ قالدىق. ءىس جۇزىندە بۇعان بارلىق ۋاقىتتا تىيىم سالۋ قاجەت ەدى، - دەدى يرينا سميرنوۆا.
بۇعان دەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى ەدىل جاڭبىرشين ل گ ب ت-نى اشىق جانە جاناما جولمەن ناسيحاتتاعان ادامداردى قىلمىستىق جازاعا تارتۋدى ۇسىنعان ەدى.
اۆتور
مارلان جيەمباي