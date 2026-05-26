ەلدە ازاماتتىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق پروفيلى جاسالۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - نەگىزگى نازار ازاماتتىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق پروفيلىن قۇرۋ، ج ي تەحنولوگيالارىن قولدانا وتىرىپ، ەلەكتروندىق شەكارا جانە كولىكتىك باقىلاۋ جۇيەلەرىن جاڭعىرتۋ ماسەلەلەرىنە اۋدارىلدى.
پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ «Dalil Information Technology» تەحنولوگيالىق كومپانياسىنىڭ باسشىلىعىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار مەملەكەتتىك باسقارۋعا يننوۆاتسيالىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ جانە ەلدىڭ سيفرلىق ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى. نەگىزگى نازار ازاماتتىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق پروفيلىن قۇرۋ، ج ي تەحنولوگيالارىن قولدانا وتىرىپ، ەلەكتروندىق شەكارا جانە كولىكتىك باقىلاۋ جۇيەلەرىن جاڭعىرتۋ ماسەلەلەرىنە اۋدارىلدى.
جاسلان ماديەۆ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا قازاقستان دەرەكتەر ەكوجۇيەسىن جۇيەلى تۇردە قۇرىپ جاتقانىن جانە تەك تەحنولوگيالار ترانسفەرتىن عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ءبىلىمدى بىرلەسىپ قۇرۋدى جانە جەرگىلىكتى كادرلاردى دامىتۋدى كوزدەيتىن سەرىكتەستىك ءۇشىن اشىق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
كومپانيا وكىلدەرى سيفرلىق سايكەستەندىرۋ سالاسىنداعى وزدەرىنىڭ فلاگماندىق جوبالارىن، سونىڭ ىشىندە مەملەكەتتىك قىزمەتتەرگە ارنالعان «Super App» ازىرلەمەسىن، اۋەجايلاردا «Smart Gates» بيومەتريالىق جۇيەلەرىن ەنگىزۋدى جانە كەدەندىك اكىمشىلەندىرۋگە ارنالعان زياتكەرلىك شەشىمدەردى تانىستىردى.
«Dalil Information Technology» كومپانياسىنىڭ كيبەرقاۋىپسىزدىك پەن ۇلكەن دەرەكتەردى تالداۋعا باعىتتالعان تەحنولوگيالىق بازاسى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ الدىنا قويعان مىندەتتەرمەن جوعارى سينەرگيانى كورسەتەدى. جەكەلەي العاندا، حالىقتى سايكەستەندىرۋدەگى قاعازباستىلىقتى تولىق جويۋعا جانە بيومەتريالىق قامتۋدىڭ جوعارى دەڭگەيىنە جەتۋگە باعىتتالعان «Golden Record» تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋ مۇمكىندىگى تالقىلاندى.
كۇن تارتىبىندەگى ەرەكشە تارماق اراب سەرىكتەستەرىنىڭ 2026 -جىلعى مامىردا الماتىدا ق ر پرەزيدەنتىنىڭ پاتروناجىمەن العاش رەت وتەتىن GITEX حالىقارالىق كورمەسىنە قاتىسۋىن تالقىلاۋ بولدى. جاسلان ماديەۆ كومپانيانى وسى الاڭدا ءوز شەشىمدەرىن كورسەتۋگە شاقىردى جانە تاراپتاردىڭ نيەتىن ءتيىستى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويۋ ارقىلى بەكىتۋدى ۇسىندى.
مۇنداي قادام تالقىلاۋلاردان بىرلەسكەن جوبالاردى ءىس جۇزىندە ىسكە اسىرۋعا، سونىڭ ىشىندە تەحنولوگيالاردى لوكاليزاتسيالاۋعا جانە مەملەكەتتىك تسيفرلىق باستامالارعا ىقتيمال ينۆەستيتسيالارعا كوشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
تاراپتار قازاقستاننىڭ تسيفرلاندىرۋعا باعىتتالعان ستراتەگيالىق كۋرسى مەن «Dalil Information Technology» كومپانياسىنىڭ تەرەڭ ساراپتاماسىن بىرىكتىرۋ ۇزاق مەرزىمدى جانە ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق ءۇشىن بەرىك نەگىز قالايتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەلىك سيفرلىق ترانسفورماتسيا كارتالارى ەنگىزىلىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.