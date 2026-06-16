ەلدە ۆاگون جاساۋ سالاسىندا جاڭا وندىرىستەر ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ۆاگون جاساۋ سالاسىن دامىتۋعا باعىتتالعان بىرنەشە وندىرىستىك جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ مالىمدەدى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، وتكەن جىلى استانادا جىلىنا 100 جولاۋشىلار ۆاگونىن شىعاراتىن «Stadler Kazakhstan» زاۋىتى ىسكە قوسىلدى.
- كاسىپورىن 2030 -جىلعا دەيىن «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنا 557 ۆاگون جەتكىزەدى. بيىل جاڭا جولاۋشىلار ۆاگوندارى پايدالانۋعا بەرىلدى، - دەدى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
سونداي-اق مينيستر نەگىزگى جوبالاردىڭ ءبىرى رەتىندە «زيكستو» زاۋىتىندا جولاۋشىلار ۆاگوندارىن ءوندىرۋدى اتادى. كاسىپورىننىڭ جىلدىق قۋاتى شامامەن 200 ۆاگون.
2026- 2027 -جىلدارى ءوندىرىستى جاڭعىرتۋ جانە قۋاتتى ارتتىرۋ ءۇشىن قۇنى 24 ميلليارد تەڭگە بولاتىن جوبا ىسكە اسىرىلادى. ناتيجەسىندە 470 جاڭا جۇمىس ورنى اشىلىپ، جەرگىلىكتەندىرۋ دەڭگەيى وسەدى.
وتكەن جىلى اتىراۋ وبلىسىندا جىلىنا 6 مىڭ جۇك ۆاگونى مەن سيستەرنا شىعاراتىن زاۋىت ىسكە قوسىلدى. قازىر كاسىپورىن سەرتيفيكاتتاۋدان ءوتىپ جاتىر، بيىل العاشقى 70 ۆاگوندى شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جوبالار سالانىڭ وندىرىستىك الەۋەتىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ ۆوكزال ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ باعدارلاماسى اياسىندا رەسپۋبليكا بويىنشا 124 ۆوكزالدى جاڭعىرتۋ جۇمىسى باستالعان بولاتىن.