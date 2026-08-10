ەلدە اباي ەسىمدى قانشا ادام بار
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە قازاقستاندا اباي ەسىمدى 18961 ادام تۇرادى.
10-تامىز -اباي كۇنى اتالىپ وتەدى. وسىعان وراي ۇلى اقىننىڭ ەسىمىنە قاتىستى قىزىقتى ستاتيستيكانى ۇسىنامىز.
بۇگىندە قازاقستاندا اباي ەسىمدى 18961 ادام تۇرادى. بۇل ەسىم ەڭ كوپ تارالعان وڭىرلەر - استانا قالاسى (2186 ادام)، تۇركىستان وبلىسى (2008 ادام) جانە الماتى قالاسى (1740 ادام).
اباي ەسىمدى ەڭ ۇلكەن جاستاعى قازاقستاندىق 1932 -جىلى تۋعان. ال بۇل ەسىمدى يەلەنگەندەردىڭ اراسىندا 30-34 جاس ارالىعىنداعى ازاماتتار سانى باسىم - 3267 ادام.
اباي ەسىمى جاڭا تۋعان سابيلەرگە دە ءجيى قويىلادى. بيىلعى جىلدىڭ العاشقى جارتىسىندا 91 بالاعا وسى ەسىم بەرىلگەن.
قازاقستاندا اباي ەسىمدى 9 ايەل تىركەلگەن. سونىمەن قاتار يبراھيم، يبراگيم جانە يبراحيم ەسىمدەرىن يەلەنگەن 37844 ادام بار.
ۇلى اقىننىڭ ەسىمى ەلىمىزدىڭ گەوگرافيالىق اتاۋلارىندا كەڭىنەن كورىنىس تاپقان. قازىرگى تاڭدا اباي ەسىمىمەن 1 وبلىس، 1 قالا، 3 اۋدان جانە 26 اۋىل اتالادى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ ەل حالقىن اباي كۇنىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.