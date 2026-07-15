ەل اۋماعىنداعى 7 ورمان ورتكە وراندى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 14-شىلدەدە ەلىمىزدىڭ مەملەكەتتىك ورمان قورى اۋماعىندا 7 ورمان ءورتى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وڭىرلەر بويىنشا:
• اقمولا وبلىسى - 1 ءورت؛
• باتىس قازاقستان وبلىسى - 2 ءورت؛
• اباي وبلىسى - 1 ءورت؛
• قوستاناي وبلىسى - 2 ءورت؛
• پاۆلودار وبلىسى - 1 ءورت.
ءورت وشاقتارى «قازاۆياورمانقورعاۋ» ر م ق ك- نىڭ اۋە پاترۋلدەۋى، ەرتە انىقتاۋ جۇيەلەرى جانە مەملەكەتتىك ورمان كۇزەتىنىڭ تۇراقتى باقىلاۋى بارىسىندا دەر كەزىندە انىقتالدى.
ءورتتى ءسوندىرۋ جۇمىستارىنا مەملەكەتتىك ورمان كۇزەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، «قازاۆياورمانقورعاۋ» ر م ق ك-نىڭ اۋە ءورت ءسوندىرۋ دەسانتتارى، تىكۇشاقتارى، ارنايى تەحنيكالارى، سونداي-اق ءوزارا ءىس-قيمىل اياسىندا باسقا دا كۇشتەر مەن قۇرالدار جۇمىلدىرىلدى.
- جەدەل ءارى ۇيلەسىمدى ءىس-قيمىلدىڭ ناتيجەسىندە ورتتەردىڭ ەلدى مەكەندەر مەن ورمان القاپتارىنا تارالۋىنا جول بەرىلمەي، ولاردى وقشاۋلاۋ جانە تولىق ءسوندىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. جاعداي تۇراقتى باقىلاۋدا. رەسپۋبليكا اۋماعىندا اپتاپ ىستىق پەن نايزاعايلى فرونتتاردىڭ ساقتالۋىنا بايلانىستى ازاماتتاردى، تابيعات اياسىندا دەمالۋشىلاردى جانە ورمان پايدالانۋشىلاردى ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرامىز،- دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن كاتونقاراعاي ۇلتتىق پاركىندە شىققان ءورت اۋىزدىقتالعانى انىقتالدى.