ەل اۋماعىنا بيداي اكەلۋگە تىيىم سالىنادى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ەلىمىزدىڭ اۋماعىنا اۆتوموبيل، سۋ جانە تەمىرجول كولىگىمەن بيداي اكەلۋگە 6 ايعا تىيىم سالماق. اتالعان ۆەدومستۆو باسشىسىنىڭ بۇيرىق جوباسى اشىق نورماتيۆتىك-اكتىلەر پورتالىندا جاريالاندى.
- ءۇشىنشى ەلدەردەن جانە ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ەلدەرىنەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنا قۇس شارۋاشىلىعى جانە استىق وڭدەۋ كاسىپورىندارىنىڭ، ليتسەنزيالانعان ەليەۆاتورلاردىڭ، «ازىق-تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسى» ۇلتتىق كومپانياسى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ مەكەنجايىنا تەمىرجول كولىگىمەن بيداي اكەلۋدى قوسپاعاندا، اۆتوموبيل، سۋ جانە تەمىرجول كولىگىمەن بيدايدى (ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەتىنىڭ تاۋار نومەنكلاتۋراسىنىڭ كودى: 1001) اكەلۋگە التى اي مەرزىمگە تىيىم سالۋ ەنگىزىلسىن، - دەلىنگەن بۇيرىق جوباسىندا.
قۇجاتقا سايكەس، قۇس شارۋاشىلىعى جانە استىق وڭدەۋ كاسىپورىندارىنىڭ مەكەنجايىنا اكەلىنگەن بيداي ىشكى جانە سىرتقى نارىقتاردا وتكىزىلمەۋى (ساتىلماۋى) ءتيىس. تىيىم سالۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنا تەمىرجول ترانزيتتىك تاسىمالدارى شەڭبەرىندە اكەلىنەتىن بيدايعا، سونداي-اق ولاردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعى ارقىلى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە ءبىر مەملەكەتتىڭ اۋماعىنان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە باسقا مەملەكەتتىڭ اۋماعىنا ورنىن اۋىستىرۋعا قولدانىلمايدى.
وتاندىق وندىرۋشىلەردى قولداۋ جانە ءونىمنىڭ تۇراقتى وتكىزىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ازىرلەنگەن بۇيرىق جوباسى 1-شىلدەگە دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق مالىمەتتەرىنە سايكەس، 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن 2026 -جىلدىڭ مامىرىنا دەيىنگى كەزەڭدە استىق پەن ۇندى ەكسپورتتاۋ استىق ەكۆيۆالەنتىندە 12,2 ميلليون تونناعا جەتتى.