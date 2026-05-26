ەلدە قانشا بالا پوليتسيانىڭ ەسەبىندە تۇر
استانا. KAZINFORM - پوليتسيا ەسەبىندە تۇرعان بالالاردى الەۋمەتتىك پايدالى جۇمىسقا جانە سپورتقا تارتۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋ كەرەك. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- ءتارتىبى جاعىنان «قيىن» جاسوسپىرىمدەردى انىقتاپ، باقىلاۋدا ۇستايمىز. قازىر 3 مىڭنان استام بالا پوليتسيانىڭ ەسەبىندە. ولارمەن ءتيىستى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر - الەۋمەتتىك پايدالى جۇمىسقا جانە سپورتقا تارتىلىپ جاتىر. دەگەنمەن، جەرگىلىكتى ورگاندار تاراپىنان مۇنداي بالالاردىڭ تەك %60 ى عانا قامتىلعان، - دەدى ە. سادەنوۆ.
وسى ورايدا اكىمدىكتەرگە جازعى دەمالىستا وقۋشىلاردىڭ بوس ۋاقىتىن ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋدى قامتاماسىز ەتۋ ۇسىنىلدى.
- سونىمەن قاتار، بۇگىندە بالالاردىڭ تەرەزەدەن قۇلاۋى، سۋ قويمالارىندا قازا بولۋى، كولىكپەن بالالاردى قاعۋ جاعدايلارى كوبەيدى. ءى ءى م تاراپىنان ولاردىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، وقۋشىلاردىڭ جازعى دەمالىسى ورتالىقتارىنا پوليتسيا ينسپەكتورلارى بەكىتىلدى.