كۇزگى ەگىن وراعىنا قانشا ديزەل وتىنى ءبولىندى
استانا. KAZINFORM - كۇزگى ەگىن وراعى ناۋقانىن جانارمايمەن قامتاماسىز ەتۋگە دايىندىق قالاي ءجۇرىپ جاتىر. بۇل سۇراققا ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى جاۋاپ بەردى.
- اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى (ا ش م) جىل سايىن وبلىستاردىڭ اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ رەسپۋبليكانىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارلارىن وندىرۋشىلەردىڭ مۇناي ونىمدەرىنە قاجەتتىلىك كولەمىن ايقىندايدى. اتالعان ۆەدومستۆو فەرمەرلەرگە كۇزگى ەكىن وراعى جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە ديزەل وتىنىن جەتكىزۋ كولەمى تۋرالى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنە ۇسىنىستار ەنگىزەدى. بيىلعى ماۋسىمدا ەنەرگەتيكا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىكتەرى 2025-جىلعى 1-شىلدە مەن 1-قاراشا ارالىعىندا «كۇزگى دالا جۇمىستارىنا 403 مىڭ توننا ديزەل وتىنىن جەتكىزۋ كەستەسىن» بەكىتتى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى اقپاراتىنا قاراعاندا، مەجەلى ستانتسياعا دەيىن تاسىمالداۋ شىعىندارىن ەسكەرە وتىرىپ، باعاسى ق ق س- پەن ليترىنە 232 تەڭگە، بۇل سوما 27 پايىزعا تومەن (تامىز ايىندا جانارماي قۇيۋ ستانتسياسىنا ەڭ جوعارى باعا - 319 تەڭگە/ليتر).
ەسكە سالساق، ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى بيىل كوكتەمگى ەگىس ناۋقانىنا 401 مىڭ توننا ارزانداتىلعان ديزەل وتىنىن ءبولدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، 2025-جىلدىڭ باسىندا جانار-جاعارمايدىڭ بولشەك جانە كوتەرمە باعاسىنا قويىلىپ جۇرگەن شەكتى مەجەنى الىپ تاستاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعان ەدى.